快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

大馬前首相納吉獲特赦第7天未返家 律師：罰款無繳納期限

中央社／ 吉隆坡24日專電

馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦進入第7天，媒體輪番守候他位於吉隆坡的住宅，但迄今仍未見納吉返家。律師表示，繳清馬幣5000萬令吉罰款是居家服刑的條件之一，且沒有設定繳納期限；款項未繳清前，納吉仍須繼續在加影監獄服刑。

國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）18日批准納吉（Najib Razak）獲有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期至2028年8月23日，但須繳付5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）罰款並遵守相關條件。若違反規定，有條件特赦將失效，須返回監獄服完剩餘刑期。

消息公布後，納吉位於吉隆坡的住宅成為媒體蹲守焦點。連日來，本地與國際媒體輪班駐守，希望掌握他何時離開加影監獄返家；不過直到有條件特赦進入第7天，仍未見納吉返家。

「馬來西亞前鋒報」（Utusan Malaysia）、「馬來西亞之聲」（Voice of Malaysia）等媒體今天均報導，納吉代表律師哈斯納（Hasnal Rezua Merican）表示，這項罰款並沒有設定特定繳納期限，納吉仍可在任何時候履行付款條件。

他指出，只要這筆款項尚未繳清，納吉就必須繼續在加影監獄服刑。

馬來西亞總檢察長莫哈末杜蘇基（Mohd DusukiMokhtar）說，納吉尚未繳付5000萬令吉罰款，相關款項須繳交到吉隆坡高等法院登記處。即使繳交罰款，何時能轉為居家服刑仍涉及後續程序。

納吉律師團指出，納吉部分資產、銀行帳戶及房產仍受到凍結令或政府執法程序限制，也正在研究如何履行罰款的付款條件。

為協助納吉籌措罰款，巫統（UMNO）成立「納吉團結基金」。大馬媒體報導，基金募款額一度以每小時約4萬至5萬令吉增加，但相較於5000萬令吉罰款，仍有相當大的差距。

納吉自2022年8月23日起因貪腐案在加影監獄服刑。這次獲有條件特赦後，何時能正式轉為居家服刑，以及5000萬令吉罰款如何籌措，持續受到大馬媒體與政壇關注。

納吉即使入獄多年，在部分巫統支持者間仍具有高度政治魅力。大馬媒體先前引述政治分析人士指出，部分巫統基層認為納吉受到不公平對待，他的政治號召力至今仍是巫統動員支持者的重要因素之一。

特赦 罰款 律師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬來西亞馬六甲州議會解散迎選舉 納吉效應牽動安華執政信任

NBA／不滿職業生涯受牽連 蓋里納利怒批雷納德罰太輕：吐回5千萬美元

馬來西亞校園刺殺案 少年精神失常獲判無罪引發關注

影／逃亡8年竟「男變女」！土耳其通緝犯冒用姊姊身分 靠指紋才落網

相關新聞

友邦挺台！巴拉圭總統聯合國大會怒批：排除台灣是汙點

香港南華早報報導，台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。他同時警告，一旦台海爆發衝突，衝擊恐遠超荷莫茲海峽遭封鎖，甚至攸關全人類的未來。

高市早苗欽點禁衛軍！目標鎖定2027大選

高市早苗第二次政權的第一次內閣改造名單在9月17日正式公佈，如同多數媒體事先預測的：「黨、政骨幹大致不變，其餘局部調整。」在這次黨政改組當中，甚至有部份遭更迭者是長期被視為「高市禁衛軍」的成員。

以色列駐美大使之子約旦河西岸遇衝撞 重傷命危

以色列駐美大使萊特爾表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）今天發生汽車衝撞攻擊事件，在事件中受傷的軍人正是他...

義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

義大利參議院23日通過「永續核能授權法案」，代表義國重啟核電政策正式「法制化」。環境部長弗拉廷稱這是「歷史性的一天」，首...

英國加入太空競賽 成立軍事中隊保護衛星

英國政府也加入太空競賽！英國國防部最新宣布將組建全新的軍事太空中隊，旨在抵禦來自俄羅斯與中國等潛在對手的威脅，並全面提升對關鍵太空資產與通訊衛星的防護能力。英國政府指出，太空已成為現代國防的前線領域，各國必須儘速建立常態化的軌道防禦機制。

委內瑞拉臨時總統赴聯大 承諾將舉行大選

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天向聯合國表示委國「將舉行選舉」，並感謝美國總統川普協助恢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。