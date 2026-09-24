大馬前首相納吉獲特赦第7天未返家 律師：罰款無繳納期限

馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦進入第7天，媒體輪番守候他位於吉隆坡的住宅，但迄今仍未見納吉返家。律師表示，繳清馬幣5000萬令吉罰款是居家服刑的條件之一，且沒有設定繳納期限；款項未繳清前，納吉仍須繼續在加影監獄服刑。

國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）18日批准納吉（Najib Razak）獲有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期至2028年8月23日，但須繳付5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）罰款並遵守相關條件。若違反規定，有條件特赦將失效，須返回監獄服完剩餘刑期。

消息公布後，納吉位於吉隆坡的住宅成為媒體蹲守焦點。連日來，本地與國際媒體輪班駐守，希望掌握他何時離開加影監獄返家；不過直到有條件特赦進入第7天，仍未見納吉返家。

「馬來西亞前鋒報」（Utusan Malaysia）、「馬來西亞之聲」（Voice of Malaysia）等媒體今天均報導，納吉代表律師哈斯納（Hasnal Rezua Merican）表示，這項罰款並沒有設定特定繳納期限，納吉仍可在任何時候履行付款條件。

他指出，只要這筆款項尚未繳清，納吉就必須繼續在加影監獄服刑。

馬來西亞總檢察長莫哈末杜蘇基（Mohd DusukiMokhtar）說，納吉尚未繳付5000萬令吉罰款，相關款項須繳交到吉隆坡高等法院登記處。即使繳交罰款，何時能轉為居家服刑仍涉及後續程序。

納吉律師團指出，納吉部分資產、銀行帳戶及房產仍受到凍結令或政府執法程序限制，也正在研究如何履行罰款的付款條件。

為協助納吉籌措罰款，巫統（UMNO）成立「納吉團結基金」。大馬媒體報導，基金募款額一度以每小時約4萬至5萬令吉增加，但相較於5000萬令吉罰款，仍有相當大的差距。

納吉自2022年8月23日起因貪腐案在加影監獄服刑。這次獲有條件特赦後，何時能正式轉為居家服刑，以及5000萬令吉罰款如何籌措，持續受到大馬媒體與政壇關注。

納吉即使入獄多年，在部分巫統支持者間仍具有高度政治魅力。大馬媒體先前引述政治分析人士指出，部分巫統基層認為納吉受到不公平對待，他的政治號召力至今仍是巫統動員支持者的重要因素之一。