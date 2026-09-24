快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭將2北韓戰俘送南韓 韓外交部：尊重當事人意願

中央社／ 首爾24日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日出席聯合國大會發表演說。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日出席聯合國大會發表演說。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國大會演說中表示，最近已將2名北韓戰俘送往南韓。南韓外交部回應，政府一貫維持立場，尊重當事人自由意願，之前已與烏克蘭及相關國家進行必要溝通。

針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國大會演說中，提及北韓戰俘一事，南韓外交部回應中央社記者表示，關於烏克蘭境內北韓戰俘問題，政府一貫維持立場，認為應尊重當事人的自由意願，並以符合國際法及人道主義原則的方式加以解決。

外交部指出，政府此前已與烏克蘭方面，以及相關國家、機構進行必要的溝通與協商。不過外交部也提到，由於此事涉及當事人及其家屬人身安全，屬於敏感事項，對於個別人員是否已進行安置，以及相關時間、路線、兩國之間具體協商內容等，政府難以予以確認。

根據韓聯社報導，這2名北韓戰俘於去年1月在俄羅斯庫斯克地區遭烏克蘭軍隊生擒，兩人此前透過轉交給南韓脫北者團體的親筆信等方式，表達投奔南韓的意願。

澤倫斯基今天在聯合國大會演說中表示，「要生擒他們並不容易，其中一人在發現自己即將被俘時曾試圖自殺，對於命運竟沒有讓自己死去感到震驚」。澤倫斯基批評，這就是北韓培養人的方式，剝奪他們的自由及選擇權。

澤倫斯基指出，「為什麼北韓人要在對烏克蘭的戰爭中犧牲性命？我們還要給這樣的勢力更多時間學習如何作戰嗎？」澤倫斯基表示，北韓領導人金正恩把他們當成貨幣一樣利用，並以此換取某些東西，「亞洲各國應該都已經注意到北韓進步的彈道飛彈，以及大幅提升的無人機能力」。

澤倫斯基強調，「這場戰爭沒有被及時阻止、制止，俄羅斯也沒有及時受到懲罰，隨著戰爭持續擴大，邪惡也隨之蔓延。」

北韓 南韓 烏克蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

澤倫斯基：普丁動用47國戰士投入俄烏戰爭

烏克蘭盼「冬季前停止戰爭」 川普：解決俄烏戰爭速度比想像快

美國務卿23日聯大場邊晤俄外長 俄烏戰事成焦點

李在明籲美放寬對北韓制裁 韓外交部：非核化3階段立場不變

相關新聞

友邦挺台！巴拉圭總統聯合國大會怒批：排除台灣是汙點

香港南華早報報導，台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。他同時警告，一旦台海爆發衝突，衝擊恐遠超荷莫茲海峽遭封鎖，甚至攸關全人類的未來。

高市早苗欽點禁衛軍！目標鎖定2027大選

高市早苗第二次政權的第一次內閣改造名單在9月17日正式公佈，如同多數媒體事先預測的：「黨、政骨幹大致不變，其餘局部調整。」在這次黨政改組當中，甚至有部份遭更迭者是長期被視為「高市禁衛軍」的成員。

以色列駐美大使之子約旦河西岸遇衝撞 重傷命危

以色列駐美大使萊特爾表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）今天發生汽車衝撞攻擊事件，在事件中受傷的軍人正是他...

義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

義大利參議院23日通過「永續核能授權法案」，代表義國重啟核電政策正式「法制化」。環境部長弗拉廷稱這是「歷史性的一天」，首...

英國加入太空競賽 成立軍事中隊保護衛星

英國政府也加入太空競賽！英國國防部最新宣布將組建全新的軍事太空中隊，旨在抵禦來自俄羅斯與中國等潛在對手的威脅，並全面提升對關鍵太空資產與通訊衛星的防護能力。英國政府指出，太空已成為現代國防的前線領域，各國必須儘速建立常態化的軌道防禦機制。

委內瑞拉臨時總統赴聯大 承諾將舉行大選

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天向聯合國表示委國「將舉行選舉」，並感謝美國總統川普協助恢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。