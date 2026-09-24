烏克蘭將2北韓戰俘送南韓 韓外交部：尊重當事人意願

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國大會演說中表示，最近已將2名北韓戰俘送往南韓。南韓外交部回應，政府一貫維持立場，尊重當事人自由意願，之前已與烏克蘭及相關國家進行必要溝通。

針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國大會演說中，提及北韓戰俘一事，南韓外交部回應中央社記者表示，關於烏克蘭境內北韓戰俘問題，政府一貫維持立場，認為應尊重當事人的自由意願，並以符合國際法及人道主義原則的方式加以解決。

外交部指出，政府此前已與烏克蘭方面，以及相關國家、機構進行必要的溝通與協商。不過外交部也提到，由於此事涉及當事人及其家屬人身安全，屬於敏感事項，對於個別人員是否已進行安置，以及相關時間、路線、兩國之間具體協商內容等，政府難以予以確認。

根據韓聯社報導，這2名北韓戰俘於去年1月在俄羅斯庫斯克地區遭烏克蘭軍隊生擒，兩人此前透過轉交給南韓脫北者團體的親筆信等方式，表達投奔南韓的意願。

澤倫斯基今天在聯合國大會演說中表示，「要生擒他們並不容易，其中一人在發現自己即將被俘時曾試圖自殺，對於命運竟沒有讓自己死去感到震驚」。澤倫斯基批評，這就是北韓培養人的方式，剝奪他們的自由及選擇權。

澤倫斯基指出，「為什麼北韓人要在對烏克蘭的戰爭中犧牲性命？我們還要給這樣的勢力更多時間學習如何作戰嗎？」澤倫斯基表示，北韓領導人金正恩把他們當成貨幣一樣利用，並以此換取某些東西，「亞洲各國應該都已經注意到北韓進步的彈道飛彈，以及大幅提升的無人機能力」。

澤倫斯基強調，「這場戰爭沒有被及時阻止、制止，俄羅斯也沒有及時受到懲罰，隨著戰爭持續擴大，邪惡也隨之蔓延。」