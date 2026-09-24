友邦挺台！巴拉圭總統聯合國大會怒批：排除台灣是汙點

香港南華早報報導，台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。他同時警告，一旦台海爆發衝突，衝擊恐遠超荷莫茲海峽遭封鎖，甚至攸關全人類的未來。

值得注意的是，潘尼亞（Santiago Peña）這次演說全程未直接提及中國大陸，與他今年5月訪台時公開譴責北京對台軍事及經濟施壓的態度有所不同。

潘尼亞在演說中形容，不祥的烏雲正在印太地區聚集，指一旦台海爆發戰事，不僅日本、東亞及東南亞將受到波及，全球晶片供應也將遭受重大衝擊。

潘尼亞強調，晶片之於21世紀，就如同石油之於上個世紀，「任何假裝這件事離我們很遠、遠到無關緊要的人，根本沒有理解21世紀。」在利害關係幾乎不可能更高、甚至攸關全人類未來的情況下，巴拉圭沒有保持中立的選項。他表示：「巴拉圭與台灣站在一起，我要大聲而清楚地說出這一點。」

潘尼亞稱，巴拉圭支持台灣並非出於權宜考量，而是建立在雙方共享的民主價值之上。他還說，若未來針對台海問題展開任何和平談判，巴拉圭已準備好坐在「第一排」。

巴拉圭1957年與台灣建立外交關係，目前是南美洲唯一與台灣維持邦交的國家，也是台灣僅存12個邦交國之一。

曾在台灣求學的潘尼亞今年5月第4度訪台，也是他就任總統後首次以國是訪問形式訪台，雙方當時簽署刑事司法互助條約，以及資安合作、共同出資興建主權AI運算中心等備忘錄。

這趟訪問當時引發北京強烈不滿，中國外交部發言人郭嘉昆批評巴拉圭領導人甘願充當台獨勢力的棋子，並敦促巴拉圭承認一中原則。更早之前，巴拉圭2024年12月曾驅逐中國外交官徐偉，原因是他私下遊說巴拉圭反對派國會議員，要求巴拉圭與台灣斷交、轉而承認北京。

不過，巴拉圭國內持續存在改善對中經貿關係的壓力。

當地農產品出口商長期抱怨，巴拉圭黃豆與牛肉無法直接銷往中國，必須透過阿根廷與巴西轉銷。另一方面，台灣仍是巴拉圭肉品的重要市場，今年上半年占巴拉圭牛肉出口12%，豬肉出口更高達86%。