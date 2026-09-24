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以色列駐美大使之子約旦河西岸遇衝撞 重傷命危
以色列駐美大使萊特爾表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）今天發生汽車衝撞攻擊事件，在事件中受傷的軍人正是他兒子。
綜合法新社與美聯社報導，以色列警方稍早表示，一名巴勒斯坦男子今天駕車高速衝撞一名女警與一名軍人，兩人當時正在雷馬拉（Ramallah）以西、以色列屯墾區貝斯霍隆（Beit Horon）附近路口進行車輛盤查。
警方補充，「這起攻擊事件造成這名軍人受傷，目前正接受治療」，現場以軍部隊隨後在肇事男子企圖逃逸時開槍將他擊斃。
以色列緊急救護組織「紅色大衛之星」（MagenDavid Adom）表示，救護團隊已將一名傷勢嚴重的男子送醫。
以色列媒體引述收治這名軍人的醫院說法指出，他在接受複雜的腦部手術後，「目前仍有生命危險」。
萊特爾（Yechiel Leiter）隨後證實，這名受傷軍人正是他的兒子尼瑞亞（Neria），並稱「尼瑞亞需要奇蹟」。
萊特爾在社群平台X發文指出，尼瑞亞的哥哥2023年11月在加薩（Gaza）作戰陣亡後，尼瑞亞仍堅持在後備部隊服役。
以色列多名政界人士紛紛表達慰問與支持。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（Isaac Herzog）均對尼瑞亞表達祝福。赫佐格在社群媒體發文稱尼瑞亞正「與死神搏鬥」。
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