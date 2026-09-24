「中山講座」遭批淪統戰平台　泰國中華會館啟動改革

泰國中華會館昨天晚間舉行教師節活動，駐泰代表藍夏禮在「中山講座」遭批淪統戰平台爭議後出席中華會館公開活動，並向中央社表示，盼各方團結和諧、向前看。中華會館代理理事長秦鎮漢則說，會館已成立章程改革小組，避免類似事件再發生。

泰國中華會館8月16日舉行的「中山講座」，中國駐泰大使張建衛當天上台致詞，提及「堅守民族大義，凝聚統一共識」，引發駐泰代表處批評講座「淪為統戰平台」，更指將全面審視並檢討未來與會館的各項合作計畫與支持資源。

泰國中華會館成立於1947年，「中山講座」自1993年開始舉辦，前總統馬英九和國民黨前黨主席洪秀柱，曾在2024年及2025年先後擔任主講人。

中華會館曾向中央社表示，中國大使上台致詞超出理事會事前規劃，是少數人士未依決議所致。代理理事長秦鎮漢對此表示遺憾。

此爭議發生一個多月後，駐泰代表藍夏禮昨晚出席中華會館的教師節活動，並在致詞時引用孔子語句，與在場人士共勉。

他提到「成事不說，遂事不諫」，表示過去已發生的事情不要再往回看，應向前看；「君子和而不同，小人同而不和」，則代表團體即使有不同意見，也應和諧相處、透過討論尋求共識。

藍夏禮說：「我們要往前看，在推動工作的時候，一個團體大家會討論，縱使有不同意見，但只要大家和氣、團結一起，最後用民主的方式討論出來，一定能找到解決方案。」

他還提到，「學而不思則罔，思而不學則殆」，提醒面對挑戰時應透過學習與思考，並採取行動實踐共識。

藍夏禮向中央社表示，目前中華會館內部仍在努力處理相關事情，駐處尊重社團自主，也會持續與中華會館保持聯繫，了解相關情況。

秦鎮漢接受中央社訪問時透露，中國駐泰大使張建衛在「中山講座」上台致詞，與理事會原先決議不符，主要與請假中的理事長陳鴻彰有關。

他說，經理事會討論後，「陳鴻彰同意不再參與中華會館任何活動，並將近期繳清所欠費用，若未來違反相關約定，願接受會館依章程處理」。

對於未來會務運作，秦鎮漢表示，中華會館已成立章程改革小組，將檢討相關規定。若未來繼續舉辦「中山講座」，籌備小組須向理事會報告，經理事會認可後才能繼續進行，避免再次出現程序不明確情況。

秦鎮漢感謝駐處體諒，並指中華會館長期與駐泰代表處關係密切。他強調，中華會館宗旨以文化及社會活動為主，「中山講座」屬學術性質，過去兩岸駐泰代表均受邀出席，但從未有人上台致詞，這是長期慣例。