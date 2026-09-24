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紐西蘭發布威脅報告 稱中國為最大國家級網攻來源

中央社／ 威靈頓24日綜合外電報導
紐西蘭最新網路威脅報告指出，中國是其最主要的國家級網攻來源，疑似受國家資助的活動已鎖定多個關鍵領域並造成敏感資訊外洩風險。示意圖／ingimage
紐西蘭最新網路威脅報告指出，中國是其最主要的國家級網攻來源，疑似受國家資助的活動已鎖定多個關鍵領域並造成敏感資訊外洩風險。示意圖／ingimage

紐西蘭網路安全機構今天表示，隨著外國勢力鎖定衛生、教育與資訊科技等領域的政府機構和組織，中國已成為紐西蘭最頻繁且能力最強大的國家級網路威脅來源。

路透社報導，隸屬於紐西蘭情報體系的國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）指出，已發現疑似源自外國國家勢力的活動，使紐西蘭敏感資訊面臨外洩風險。

根據國家網路安全中心今天公布的年度「網路威脅報告」（Cyber Threat Report），相關疑似受國家資助的網路活動，與來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓的人員有關。

報告指出：「在這些國家當中，中華人民共和國是在紐西蘭從事網路活動最頻繁且能力最強大的國家實體。」

這項評估是西方情報機構對中國涉嫌發動網路間諜活動發出的最新警告，北京當局對這類指控一向予以否認。在此之前，紐西蘭安全情報局（NZSIS）8月發布報告指出，中國是紐西蘭唯一偵測到進行「大規模」間諜活動的國家。

這份網路安全報告提到，截至今年6月為止的一年內，被認定可能具國家重大影響的369起網路事件中，有86起疑似與國家資助的勢力有關。這些事件包括針對政府機構、衛生與教育組織，以及資訊科技代管服務業者的攻擊活動。

國家網路安全中心示警，地緣政治競爭日益在南太平洋地區上演，中心已掌握針對各國政府和基礎設施的國家級網路間諜活動。

國家網路安全中心表示，紐西蘭與整個太平洋地區有著緊密的家族、文化、政治與經濟連結，這類活動可能波及一般民眾、企業和公民機構。

國家網路安全中心指出，國家級勢力可能鎖定營運基礎設施或網路、提供基本公共服務，或掌握可能帶來戰略優勢資訊的組織機構。

國家網路安全中心警告，網路間諜活動往往難以偵測，駭客會在系統中進行偵察並部署存取權限，時間長達數月甚至數年，隨後才用於蒐集情報或進行破壞。

報告指出，長期入侵可能導致營運技術系統遭到滲透破壞，並造成企業與個人資料外洩。

紐西蘭 網攻 伊朗

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