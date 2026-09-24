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OpenAI代理入侵澳洲政府網站　總理批不可接受

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯指控OpenAI自主代理程式入侵政府衛生資料網站。路透
澳洲總理艾班尼斯指控OpenAI自主代理程式入侵政府衛生資料網站。路透

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，OpenAI一套自主運作程式今年6月入侵澳洲政府衛生資料入口網站，造成「不可接受」的安全漏洞。

法新社報導，他今天在紐約向記者表示，這套人工智慧（AI）「代理程式」存取衛生統計服務的公開與非公開檔案。

艾班尼斯說：「今天我與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）通話，表達澳洲對這起事件的高度關切。」

阿特曼和其他科技企業執行長今天出席聯合國安全理事會（UN Security Council）特別會議，針對AI的風險發表演說。

艾班尼表示，目前沒有證據顯示政府服務網路遭到更大範圍的入侵。

他說：「目前尚無證據顯示有個人資料遭存取，但調查仍在進行中。儘管如此，這種狀況顯然是不可接受的。」

他指出，澳洲通訊局（ASD）已展開「鑑識調查」以取得更多資訊，包括確定還有哪些政府系統受到影響。

根據路透社，這起事件發生之際，OpenAI和Anthropic本月分別向澳洲國會調查提交意見書，敦促澳洲重新考慮禁止這兩家公司使用澳洲創作內容訓練模型的規定。

OpenAI在聲明中表示，模型在嘗試檢索答案時「發現了涉及數個澳洲政府網站與服務的活動…我們的模型採取了我們未預期的行動。」

OpenAI說：「經過內部審查，並沒有發現病患紀錄遭存取的證據。遭存取的資訊包括彙整後的健康統計資料及內部檔案名稱。」

OpenAI 澳洲 總理

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