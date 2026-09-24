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哪些大陸官員隨習近平訪問美國？下機名單出爐

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哪些大陸官員隨習近平訪問美國？下機名單出爐

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家主席習近平（左）訪問美國，美國總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（中）到安德魯斯基地接機，習近平後方為大陸副總理何立峰。歐新社
大陸國家主席習近平（左）訪問美國，美國總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（中）到安德魯斯基地接機，習近平後方為大陸副總理何立峰。歐新社

大陸國家主席習近平已抵達美國進行國是訪問，而隨訪的官員除了中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅之外，還有多位部長級以上官員。

根據路透等外媒直播畫面，在習近平抵達安德魯空軍基地時，大陸外交部黨委委員、部長助理兼禮賓司司長洪磊，以及翻譯司副司長、習的貼身翻譯孫寧先下飛機，而蔡奇、王毅則在機艙口進行相關指揮。

隨後，蔡奇、王毅、中共中央政策研究室主任唐方裕、發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤依次走下飛機。

而在機場接機的大陸官員，則有此前先到美國與美方舉行經貿磋商的中共政治局委員兼副總理何立峰，還有大陸駐美國大使謝鋒與夫人王丹等人。

在接機前，美國總統川普還與謝鋒閒聊。

隨同習近平訪美的大陸官員陣容，從機場狀況來看，部長級以上官員就有7名。

據本報記者整理，相對照的是，習近平9月中旬前往印度出席金磚峰會，幾場會談出現的大陸官員有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、大陸副外長馬朝旭、藍佛安、央行行長潘功勝、國家主席秘書呂錄華、駐印大使徐飛洪、洪磊、毛寧等人。

而習近平8月底至9月初前往吉爾吉斯出席上合峰會，則有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、藍佛安、呂錄華、駐吉大使劉江平、外交部部長助理劉彬、洪磊、大陸國家國際發展合作署署長陳曉東等官員出現在會談場合。

習近平 大陸 美國

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