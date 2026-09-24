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義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

中央社／ 羅馬23日專電
義大利通過重啟核能授權法案，結束近40年非核政策。美聯社
義大利通過重啟核能授權法案，結束近40年非核政策。美聯社

義大利參議院23日通過「永續核能授權法案」，代表義國重啟核電政策正式「法制化」。環境部長弗拉廷稱這是「歷史性的一天」，首批核能反應爐可望在2033到2034年投入運作。

義大利政府推動重啟核能，結束長達近40年非核政策，主因是為了降低義大利對外國的能源依賴度，且隨著日益增長的數據運算與AI發展，義大利政府評估僅靠光電與風力等再生能源並不足夠，必須發展新核能技術。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）等多家媒體報導，「永續核能授權法案」繼今年6月初獲得眾議院通過後，23日也獲得參議院通過，該法案授權義大利政府在一年內制定國家計畫與施行細則，規劃有關核電廠設置、核廢料處理、安全性與選址等問題。

義大利環境與能源安全部長弗拉廷（GilbertoPichetto Fratin）表示，今天對義大利來說是歷史性的一天，啟用永續性核能，加上持續使用再生能源，將使義大利成為一個安全、獨立且具競爭力的國家，義大利將擁有更多能源，造福家庭和企業。

弗拉廷強調，發展新核能技術是世界領先國家一致採取的方向，義大利政府依照承諾在本屆國會通過授權法案，將「未來能源」帶給義大利，「我們已著手起草施行細則，預期在年底前完成」。

義大利反對黨民主黨（PD）、「五星運動」（M5S）、「綠黨與左翼聯盟」（AVS）等，則重砲抨擊右派政府推動重啟核能政策。反對陣營認為新核能技術有些還只在研發階段，有些不具備商業運轉條件，重啟核能計畫耗費的鉅額成本需由全民埋單，政府宣稱可以開啟「新能源時代」願景，卻提不出具體實現時間表。

報導指出，對於首批核電廠何時可能建成，弗拉廷表示，根據他從產業界與專家獲得的資訊，估計將在2033到2034年左右建成，「這是預期的時間範圍」。

義大利重啟核能政策，規劃推動小型模組化反應爐（SMR）與先進模組化反應爐（AMR）等新世代核能技術。

義大利 環境部 核能

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