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今晨國際頭條一次看／川習會將登場 美債殖利率再飆高

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
中國大陸國家主席習近平23日抵達華府，展開3天國是訪問，美國總統川普罕見親赴安德魯聯合基地接機。法新社
中國大陸國家主席習近平23日抵達華府，展開3天國是訪問，美國總統川普罕見親赴安德魯聯合基地接機。法新社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美債市場完美風暴 殖利率衝破5.1%

A Perfect Storm Is Raging in the Bond Market

摘要

美國公債週三賣壓突然加劇，基準殖利率升破5.1%，創逾一年最大單日升幅。華爾街日報指出，偏強的企業活動數據、通膨壓力、聯準會偏鷹訊號，加上公債標售疲弱，共同推高殖利率。

為何重要

市場正重新定價通膨與利率前景，殖利率若維持高檔，將提高政府與企業融資成本，也讓股市評價承受更大壓力。

華盛頓郵報

川普擬禁柴油出口 專家警告恐反推升美國油價

How a ban of diesel exports could lead to higher prices — even in the U.S.

摘要

美國總統川普表示正考慮禁止柴油出口，希望壓低已創新高的國內柴油價格。但專家警告，美國煉油商若無法出口多餘柴油，可能被迫減產，連帶減少汽油與航空燃油供應，反而推高美國油價。美國能源部長萊特也公開反對這項構想。

為何重要

美國是全球最大柴油出口國，若實施禁令，不只可能反傷國內消費者，也將衝擊高度仰賴美國柴油的拉丁美洲與歐洲市場。

金融時報

美債殖利率急升 市場加碼押注聯準會升息

US Treasury yields soar most since ‘liberation day’ tariffs shook markets

摘要

美國公債殖利率週三大幅上升，漲幅為川普「解放日」關稅震盪市場以來最大。金融時報指出，最新數據加深經濟過熱疑慮，交易員因此加碼押注聯準會進一步升息，債市重新定價利率前景。

為何重要

市場對美國利率路徑的預期迅速轉變，高殖利率若持續，將牽動全球融資成本、美元與風險資產價格。

衛報

川普罕見赴機場迎習近平 美中貿易休戰延至1月10日

Trump greets Xi Jinping at airport in rare personal welcome ahead of high stakes US-China summit – live

摘要

中國大陸國家主席習近平抵達華府，展開3天國是訪問，川普罕見親赴安德魯聯合基地接機。衛報即時報導稱，正式會談將聚焦貿易、AI與伊朗戰爭；貝森特並稱美中已同意把貿易休戰延長至明年1月10日。

為何重要

雙方在川習會前先延長貿易休戰，暫時避免關稅再升級；科技競爭與伊朗議題仍將考驗兩國協調空間。

路透

川普高規格迎習近平 美中貿易休戰延長兩個月

Trump plans grand spectacle for Xi as US says trade truce extended

摘要

習近平抵達華府展開3天訪問，川普親赴安德魯聯合基地以紅毯與軍禮迎接。貝森特表示，美中同意將原訂11月10日到期的貿易休戰延至1月10日；正式會談預計聚焦貿易、科技、伊朗與台灣。

為何重要

延長關稅休戰可降低短期經貿摩擦風險，但台灣、科技管制與稀土等核心爭點仍在，峰會能否取得更廣泛進展仍待觀察。

美聯社

習近平抵華府展開國是訪問 稱中美應為夥伴非對手

Trump welcomes China’s Xi Jinping to Washington for state visit

摘要

習近平抵達華府展開國是訪問，川普親赴安德魯聯合基地迎接，這是中國領導人逾10年來首度對美國首都進行國是訪問。習近平抵美聲明稱中美應成為「夥伴而非對手」，兩人將於美東時間24日正式會談。

為何重要

正式會談前雙方先釋出降低對抗的訊號，但貿易、AI、伊朗與台灣仍是主要爭點，將檢驗穩定關係的表態能否落實。

（本文與AI協作）

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川普聯大端出贏家全拿邏輯 體現第二任期權力觀

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普聯大端出贏家全拿邏輯 體現第二任期權力觀 頭條二：美中衝擊世界秩序 卡尼倡中等強國彈性結盟 頭條三：美中AI競賽不停 卻開始談如何防失控

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