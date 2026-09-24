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巴拉圭總統聯大挺台：排除台灣是「聯合國的污點」

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）今天告訴聯合國大會，巴拉圭支持台灣，籲請讓台灣「全面且有意義地參與」聯合國體系。他還說，將台灣排除在外是「聯合國的污點」。

路透社報導，潘尼亞利用在聯合國演說的機會，重申巴拉圭對台灣的支持。他表示：「我今天在此重申，我支持中華民國（台灣）全面且有意義地參與聯合國及其專門機構。台灣能為和平、發展與人權作出具體貢獻。」

香港「南華早報」（SCMP）則報導，潘尼亞指出：「巴拉圭與台灣站在一起，我在此大聲且清楚地表明這一點。」

他還說，巴拉圭對台灣的支持是建立在共同的民主價值上，而非「權宜之計」；他形容台灣被排除在聯合國之外，是「聯合國的污點」，並稱巴拉圭準備在任何台海和平談判中「坐在前排」。

巴拉圭 聯合國 潘尼亞

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