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澤倫斯基：普丁動用47國戰士投入俄烏戰爭
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）動用來自47個國家的第三國戰士，投入俄方對烏克蘭發動的戰爭。
法新社報導，澤倫斯基在聯合國表示：「普丁總在尋找能幫助他殺更多人的人，為每一公里土地殺更多人，奪取更多領土，並占領另一個國家，而非就此罷手，治理自己的國家。」
他還說，烏克蘭得悉，俄羅斯在這場戰爭中動用來自47個國家的公民。迦納、尼泊爾和印度等國公民都被捲入這場衝突。
澤倫斯基也指出：「最近，我們將2名北韓戰俘送往南韓。要活捉這些人並不容易。」
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