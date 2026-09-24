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美國務卿：俄烏都表達有意達成有限停火

中央社／ 聯合國23日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與俄國外長拉夫羅夫在紐約會面後表示，俄羅斯與烏克蘭都表達有意達成有限停火，範圍包括糧食與能源相關目標。

路透社報導，烏克蘭擔心俄羅斯計劃在今年冬季以飛彈和無人機，攻擊烏方電力及供暖設施，因此持續推動就能源基礎設施及黑海航運達成停火。

盧比歐告訴記者：「我認為，雙方都已表達有意達成某種涉及糧食和能源的有限停火。顯然，這也不會是一件容易的事。」

俄羅斯未公開表明準備與烏克蘭達成海上或能源停火，而盧比歐在與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後，是否暗示俄方立場有所變化，目前尚不明朗。

盧比歐指出，能源攻擊是交戰雙方戰術優先事項的核心，這點尤為棘手。

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