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高市籲聯合國 刪敵國條款

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普22日在聯合國大會期間會見日本首相高市早苗。美聯社
美國總統川普22日在聯合國大會期間會見日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗呼籲聯合國刪除憲章中將二戰戰敗國列為「敵國」的相關條文。中國大陸與俄羅斯近期利用這項措辭向日本施壓，抨擊日本擴大國防支出計畫。

高市早苗廿二日在聯合國大會發表演說時提出這項要求。稍早，她在聯合國大會場邊與美國總統川普舉行短暫峰會，之後川普將在華府接待中國大陸國家主席習近平進行國是訪問。

出席會談的日本內閣官房副長官尾崎正直會後表示，兩國領袖著眼於即將舉行的川習會，就包括經濟安全在內的相關議題交換意見，並同意持續緊密合作。至於雙方是否討論台灣議題，尾崎未說明，但表示在川習會登場前兩天，日美「在最佳時機展現同盟穩固」，是此次會談「最重要意義」。

高市去年底表示，如果台灣發生衝突日本可能介入，此話引發大陸數月來持續施壓日本，包括限制日本企業取得稀土磁鐵，減少大陸飛往日本的旅遊航班。共軍機艦也更加頻繁接近日本，同時持續透過外交言論，援引日本二戰時期歷史批評東京。

俄羅斯同樣加強在日本附近軍事演習，並與大陸一同援引日本戰時軍國主義歷史，批評日本目前擴大防衛能力作法。

在這些言論中，中俄多次提及聯合國憲章中的「敵國」條款。這些條款是在二戰結束後制定，所指對象包括戰敗的德國與日本。大陸主張，相關條款允許各國在不尋求聯合國授權情況下對日本採取軍事行動；俄羅斯則認為，這些條款使日本對具爭議的南千島群島（日本稱北方四島）領土主張失去效力。

高市首次於聯合國大會發表演說，她表示聯合國憲章是八十一年前制定，鑑於日本過去七十多年來對於聯合國所作的貢獻，這些「敵國」條款「必須刪除」。

聯合國大會二○○五年通過決議，同意刪除「敵國」條款，但至今仍未實施。原因在於修改聯合國憲章必須獲得安理會五個常任理事國同意，而大陸與俄羅斯正是其中兩國。

高市表示：「在成為聯合國會員國的七十年來，日本始終以愛好和平的國家身分，在專守防衛政策下，持續為國際社會的和平與繁榮作出貢獻」。

聯合國 高市 川習會

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