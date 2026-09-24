聯大演說 伊朗總統斥美恐怖主義

伊朗總統裴澤斯基安廿三日在聯合國大會發表演說，是正與美國交戰國家領導人首次在聯大發言。他斥責美國攻擊伊朗學校是恐怖主義，還表示伊朗必須發展核能，這一點決不會妥協，但堅稱不會擁有核武。

裴澤斯基安痛斥美國對伊朗發動「非法攻擊」造成學童死亡、基礎設施被毀。他拿出照片，指責戰爭初期美國空襲伊朗南部一所小學，造成至少一百廿名兒童和廿六名教師喪生，「美國總統稱我們為恐怖分子，其實我們才是恐怖主義受害者」。

他說，美國動用多彈頭武器，襲擊伊朗學校和體育館，「他們暗殺我們的科學家，殺害我們的男女老少。那些無辜的孩子，沒有犯下任何錯」。

裴澤斯基安講了幾分鐘，在場唯一美國代表就退席離開會場。

美國總統川普廿二日的聯大演說宣稱不會讓伊朗擁有核武，裴澤斯基安表示，伊朗尋求核子技術「是為了進步，而不是為了用武器威脅社會」。

他說：「我們希望在安全方面進行合作與協作。我們尋求的是發展所需的能源。多年來，我們的核技術一直飽受爭議，離心機被貼上各種標籤，還遭到國際制裁。但對我們國家而言，和平利用核技術是我們自身發展不可或缺的一部分」。

他表示，農業和「電力供應」等行業的發展都需要核能，「伊朗絕不接受核技術被少數人獨占。我們絕不妥協。我們絕不會低頭放棄我們與生俱來的權利。我們明確表示不製造核武器，和平利用核技術不受任何限制。我們的和平不會透過戰爭實現，但必須以戰爭來保障伊朗人民和國家的安全」。

他也表示，伊朗的防禦系統對保護國家免受攻擊至關重要，「伊朗必須強大，才能避免受到威脅，才能避免未來受到威脅。我們的防禦體系建設之初就考慮到了這一點，任何人都不能認為，轟炸伊朗城市能逍遙法外。這就是我們擁有如此強大軍事力量的原因」。