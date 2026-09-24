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安全協議 美增兵進駐格陵蘭

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
川普總統廿二日在紐約聯合國總部與與丹麥總理佛瑞德里克森（中）和格陵蘭總理尼爾森（右），三方共同簽署「永久有效」的安全協議。路透
川普總統廿二日在紐約聯合國總部與與丹麥總理佛瑞德里克森（中）和格陵蘭總理尼爾森（右），三方共同簽署「永久有效」的安全協議。路透

美國總統川普廿二日與丹麥格陵蘭簽署協議，強化北極與北大西洋安全，並為美國在格陵蘭增設軍事基地鋪路，也緩解川普多次要求取得格陵蘭所引發的緊張。協議雖未滿足川普兼併格陵蘭的要求，但確認美方可建立「金穹」防禦系統及兩個新軍事基地。

美聯社報導，川普簽署前表示，「這對歐洲、美國和所有人都太好了，對格陵蘭更是意義非凡。」

一九四五年以來，美國在格陵蘭從十七個基地、部署數千名兵力持續削減，如今只剩皮圖菲克太空基地約二百人。川普在簽署前向聯合國大會表示，美國將「立即在適當地點開始建立大規模軍事駐紮」，包括「建造兩座非常重要的軍事基地」。

根據公布的協議，美國可擴建皮圖菲克基地，除了在南部納薩爾蘇阿克和東部梅斯特斯維格設立防禦區，還可在格陵蘭設立更多防禦區並加強軍事行動或設施。華府應盡可能將相關商品與服務合約發包給格陵蘭供應商。

協議載明，美軍可在格陵蘭自由行動，並享有海底進出權，允許美軍為保衛北約地區、格陵蘭與美洲大陸而進入格陵蘭，包括透過川普計劃的「金穹」飛彈防禦系統。

協議沒有終止日期，若格陵蘭選擇獨立，將同意留在北約並承擔丹麥在協議下的權利義務。

丹麥首相佛瑞德里克森稱這是「永久有效」的協議，對美國、格陵蘭、丹麥和北約都有利。格陵蘭總理尼爾森稱其為「三贏協議」，北約秘書長呂特在Ｘ平台上說，該協議強化集體安全。

不過，丹麥國會格陵蘭籍議員納坦尼爾森則認為，「很多信任受到考驗，格陵蘭人普遍害怕，擔心失去國家和生計」，但她仍稱協議是朝正確方向跨出一步，是格陵蘭首次以國家身分簽署具約束力協議。

路透報導，川普在簽署儀式前向聯合國發表演說，表示「今後不允許任何美國對手在格陵蘭建立軍事駐紮，或未經我們明確書面批准進行敏感投資。」協議指出，已修訂了一九五一年的一項防務條約，該條約曾是美國在格陵蘭軍事存在的法律基礎。

這次協議並限制外國投資，阻止非北約夥伴及非歐盟的國家和投資者，在關鍵基礎設施、資源開採等敏感行業持有控制權或重大影響力。

格陵蘭 丹麥 川普

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