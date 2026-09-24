川普「贏家全拿」 世界退回「叢林」

美國總統川普廿二日在聯合國大會發表演說，對伊朗發出強硬警告，稱如果德黑蘭不接受結束戰爭協議，他可能「消滅」伊朗；談到美軍推翻委內瑞拉前領袖馬杜洛後對當地石油利益提出主張時，又說「戰利品屬於勝利者」。

紐約時報分析，這場演說呈現川普第二任期的外交權力觀：美國應以壓倒性軍事與經濟力量追求自身利益，而不是透過聯合國等多邊機制處理衝突。

紐時指出，這樣的論述出現在聯合國講台格外刺眼。聯合國一九四五年成立的核心宗旨之一，就是避免戰爭重演；聯合國憲章也禁止會員國威脅或使用武力侵犯他國領土完整，除非出於自衛或獲得聯合國授權。川普卻公開把是否與伊朗達成協議或進一步動武，描述成由他決定。

不過，強硬威脅並沒有排除談判。川普發言後不久，美國官員便與同樣在紐約出席聯大的伊朗官員會談約三小時。紐時認為，川普對伊朗的公開威脅，也可能帶有談判施壓意味。

川普的論述不只針對伊朗。他聲稱古巴政府遲早會垮台，再次為美國主張委內瑞拉石油利益辯護，並表示必要時會動用「無可匹敵的軍事力量」保障美國重要利益。川普這番話明確表示，他動用美國軍力，不僅是為了確保委內瑞拉巨額石油儲備等關鍵資源安全，也是為了從中牟利。

這番演說也凸顯川普與部分盟友及多邊制度的距離。法國總統馬克宏沒有點名川普，但警告世界正退回「叢林法則」；巴西總統魯拉則強調委內瑞拉人民有自決權。紐時引述ＣＮＮ上周民調指出，只有百分之廿九美國成年人肯定川普處理外交事務的表現，百分之七十一不認同。

在氣候與ＡＩ議題上，川普同樣與聯合國主流論述保持距離。他稱氣候變遷是「騙局」，並拒絕任何他所謂由全球主義者主導的ＡＩ管制架構，甚至主張把「人工智慧」改稱「超級智慧」，呼籲全世界跟進。

川普說，其他各國是否會這樣做，將測試他對世界舞台影響力，「讓我看看我有沒有權力，也許有，也許沒有。我們很快就會知道了」。紐時指出，這個問題似乎一直縈繞川普心頭。