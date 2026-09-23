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伊朗總統聯大演說斥美恐怖主義 表明絕不低頭

聯合報／ 國際中心／即時報導
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。路透
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。路透

伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，是正與美國交戰國家領導人首次在聯大發言。他斥責美國攻擊伊朗學校是恐怖主義，表示伊朗面對欺凌絕不低頭，還堅持伊朗必須發展核能，但不會擁有核武

裴澤斯基安痛斥美國對伊朗發動「非法攻擊」造成學童死亡、基礎設施被毀。他拿出照片，指責戰爭初期美國空襲伊朗南部1所小學，造成至少120名兒童和26名教師喪生，「美國總統稱我們為恐怖分子，其實我們才是恐怖主義受害者」。

他說，美國動用多彈頭武器，襲擊伊朗學校和體育館，「他們暗殺我們的科學家，殺害我們的男女老少。那些無辜的孩子，沒有犯下任何錯」。

裴澤斯基安講了幾分鐘，在場唯一美國代表就退席離開會場。

美國總統川普22日在聯大演說宣稱不會讓伊朗擁有核武，裴澤斯基安表示，伊朗尋求核子技術「是為了進步，而不是為了用武器威脅社會」。

他說：「我們希望在安全方面進行合作與協作。我們尋求的是發展所需的能源。多年來，我們的核技術一直飽受爭議，離心機被貼上各種標籤，還遭到國際制裁。但對我們國家而言，和平利用核技術是我們自身發展不可或缺的一部分」。

他表示，農業和「電力供應」等行業的發展都需要核能，「伊朗絕不接受核技術被少數人獨占。我們絕不妥協。我們絕不會低頭放棄我們與生俱來的權利。我們明確表示不製造核武器，和平利用核技術不受任何限制。我們的和平不會透過戰爭實現，但必須以戰爭來保障伊朗人民和國家的安全」。

他也表示，伊朗的防禦系統對保護國家免受攻擊至關重要，「伊朗必須強大，才能避免受到威脅，才能避免未來受到威脅。我們的防禦體系建設之初就考慮到了這一點，任何人都不能認為，轟炸伊朗城市能逍遙法外。這就是我們擁有如此強大軍事力量的原因」。

對於美國封鎖荷莫茲海峽，他表示，伊朗不會允許任何國家利用荷莫茲海峽「侵略我們」，「我們不能允許某些人自由使用水道並從中獲利，另一方面又利用這條水道侵略我們，禁止我們進入自己的水道」。

他說，伊朗面對欺凌「絕不會低頭」，並呼籲其他國家與伊朗合作，追求真正的和平與穩定。

對於川普威脅消滅伊朗，裴澤斯基安說，川普「必須明白，面對制裁、壓力和霸凌，伊朗人民的抵抗只會愈來愈強」。

他說，一個只懂戰爭和霸凌語言的世界是不安全的，「我們絕不能打造一個以軍事力量取代正當性、以恐怖主義取代政治與談判、以戰爭取代對話與外交的世界」。

裴澤斯基安呼籲世界各國攜手合作，共同追求和平。他說：「伊朗向世界伸出手，我們邀請世界、呼喚世界，這並非出於軟弱，而是出於我們對自身力量與堅韌的深刻信念，相信彼此應該合作與協力，因為我們深信，本地區沒有任何國家能夠獨自獲得安全。」

伊朗 恐怖主義 核武

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