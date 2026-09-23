敘利亞總統聯大喊話 堅稱戈蘭高地主權

敘利亞總統夏拉今天在聯合國強調，戈蘭高地地區仍將屬於敘利亞。哥倫比亞上個月承認以色列對這一戰略重地的主權。

法新社報導，世界領袖齊聚紐約聯合國大會之際，夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示：「任何侵犯我們主權、違反國際法的企圖都會遭到制止，戈蘭高地（Golan Heights）將仍然是敘利亞的領土。」

哥倫比亞新上任的極右翼政府8月承認以色列對戈蘭高地的主權。以色列於1967年從敘利亞奪取當地。

在此之前，美國一直是唯一承認以色列於1981年吞併當地的國家。

聯合國始終堅持戈蘭高地是遭到以色列軍事占領的敘利亞領土。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月時重申戈蘭高地是敘利亞一部分，形容以色列的占領行為「完全無法接受」。

夏拉也利用他第2次在聯合國講壇發言的機會，譴責前獨裁者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）倒台以來，以色列對敘利亞一再發動攻擊。

他說：「以色列持續對敘利亞發動攻擊。截至目前已經有500次空襲、超過1200次入侵，以及300人遭到逮捕。這和我們目前看到的全球趨勢背道而馳。」

「這讓人想起我們以為早已遠去的時代。」