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歐盟認可匈牙利改革 擬解凍首批42億歐元資金

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

歐盟執委會今天宣布，匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）政府兌現承諾的改革後，歐盟提議解凍首批42億歐元資金，重新開放歐盟學生交流和研究計畫給該國部分學生及研究員。

原本歐盟有超過160億歐元資金要撥付用於匈牙利，但該國民族主義總理奧班（Viktor Orban）執政時期因為有貪腐與法治疑慮，因此遭歐盟凍結，新總理馬格雅今年5月上任後啟動改革計畫，盼重新取得這筆資金。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「匈牙利已經採取重要措施加強法治，並保護歐盟的財政利益。」

她還說道：「今天，我們提議解凍42億歐元資金，重新開放新伊拉斯莫斯（Erasmus+）計畫以及展望歐洲（Horizon Europe）計畫給匈牙利學生和研究人員。」

歐盟執委會提到，這項方案需要在一個月內獲得成員國批准。

歐盟預算執委塞拉芬（Piotr Serafin）指出：「總理馬格雅領導的政府採取重要措施來保護歐盟納稅人資金，數十億歐元現在可以再次流動。」

歐盟 匈牙利 范德賴恩

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