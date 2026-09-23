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遭俄軍用直升機闖領空42秒 波蘭派戰機升空應處

中央社／ 華沙23日綜合外電報導

波蘭陸軍作戰指揮部今天表示，一架俄羅斯Mi-8軍用直升機從俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）短暫侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的領空。

路透社報導，指揮部在社群平台X指出，這架直升機在波蘭領空停留42秒，最深深入約300公尺。

指揮部表示：「戰機已緊急升空，地面部隊及裝備保持待命。事件性質表明，俄羅斯又在測試我國防空的戰備狀態。」

面對任何與俄國入侵烏克蘭戰爭有關的侵犯波蘭領空行徑，波蘭均保持高度警戒。

俄羅斯駐華沙大使館未立刻回應路透社就此事件的置評請求。

波蘭 直升機 俄羅斯 戰機

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