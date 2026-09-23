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英相柏南聯大演說…設立國家資訊防衛中心 應對惡意錯假訊息攻勢

中央社／ 倫敦23日專電
英國首相柏南紐約時間22日晚上在聯合國大會發表演說，宣布他將責成英國各情報安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測「敵意國家」對英國發動的資訊攻擊，並強化執行溯源、遏阻打擊等工作。 法新社
英國首相柏南紐約時間22日晚上在聯合國大會發表演說，宣布他將責成英國各情報安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測「敵意國家」對英國發動的資訊攻擊，並強化執行溯源、遏阻打擊等工作。 法新社

英國首相柏南紐約時間22日晚上在聯合國大會發表演說，宣布他將責成英國各情報安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測「敵意國家」對英國發動的資訊攻擊，並強化執行溯源、遏阻打擊等工作。

柏南（Andy Burnham）的相關演說內容聚焦俄羅斯對英國的資訊與認知攻擊，但未觸及另一個在國際間也常被點名的國家：中國。

柏南指出，應對企圖在各國內部製造分裂、不穩定、恐懼、緊張、不安和絕望感的勢力，必須軟、硬實力多管齊下。英國將毫不退縮強化自身硬實力和嚇阻能力，畢竟「真正的韌性仍有賴軍事實力」；然而，過去10年各界發現，與凝聚力有關、更深層的「社會紐帶」（social fabric），也很重要。

「沒有強大而凝聚的社會，就沒有國家安全」，柏南說。

他提到，近年敵意行為者對英國及盟友的資訊環境發動「工業規模（大規模）攻勢」。俄羅斯相關單位窮極一切手段，散播謊言和惡意的偏誤錯假資訊，運用的工具包括網路機器人、假網站、假新聞報導，甚至假冒英國組織，被假冒者從知名英國大學院校到被視為具一定權威的媒體英國廣播公司（BBC）都有。

柏南提到，俄方刻意放大極右派論述，且英方「握有證據，他們（俄方）曾試圖干預英國的2019年國會大選」。

在2019年英國國會大選，位於政治光譜右端、中間偏右的政黨及「脫歐」（支持英國脫離歐洲聯盟）陣營大勝。過去已有不少分析與報導提到，英國脫歐背後有莫斯科操弄的影子，且莫斯科試圖干預英國大選。

然而，根據莫斯科自蘇聯時期以來的資訊與認知戰準則，無論是右翼或左翼，只要有利於製造分裂與衝突，都是值得操作的對象。柏南黨籍為中間偏左的工黨。該黨至今仍可見屬黨內左翼的黨籍國會議員支持俄、中關於「西方帝國主義」的論述。

柏南指出，莫斯科當局每年支出約13億英鎊（近新台幣550億元），用於資訊操弄。相關資訊以不易被察覺的方式逐步滲透進家家戶戶，扭曲每一個人對所處環境的感受和認知。此外，敵意行為者運用人工智慧（AI），以加劇網路攻擊效果。

「我們謹小慎微、迴避直接面對這些現象太久了」，柏南說。

他指出，過去10年，面對部分人士試圖散播關於英國生活的負面、具腐蝕力的論述，「我們太過縱容了」。

柏南提到，他針對的是「完全與現實不符」的論述。

不過，這也意味，為證明相關論述與現實不符，英國政府勢必得提供更多「事實」，並從論述到政策面更勇於接受各方檢驗。

柏南指出，面對如此大規模的資訊戰，國家安全必須「從每一家、每一戶做起」。

柏南坦言，資訊戰常是利用社會內部既有問題，選擇性地放大、扭曲、加工渲染，因此解決英國本身確實存在的問題、削減資訊戰得以茁壯的沃土，是當務之急。

柏南指出，若民眾苦於生活成本上升、生活水準遲未見改善，或者年輕人未能就業、就學或接受職業訓練，他們自然更容易被資訊戰影響。因此，政府的任務應當是創造機會和條件，讓民眾得以發展、重新振作。

柏南說，當存在於社會中的不平等嚴重擴大，社會自然面臨更大風險。英國政府因此將致力降低民眾的生活成本，讓民眾的基本生活更容易。

柏南預告，這就是他領導的政府今年稍晚將發布的「英國10年計畫」的核心。

至於新成立的國家資訊防衛中心（National Centrefor Information Defence），該中心除了將致力遏阻資訊戰的「有毒浪潮」（poisonous tide），也將樂於提供盟友夥伴實務支援，一如英國近期曾協助摩爾多瓦（Moldova）抵禦莫斯科對該國選舉的干預。這對未來一、兩年即將有多場選舉陸續登場的歐洲，尤其重要。

假訊息 英國 聯合國

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