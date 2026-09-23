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川普批英交還查哥斯群島 倫敦擬重修與模里西斯協議

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國官員今天證實，英國將重新修改把查哥斯群島交還非洲島國模里西斯的協議。美國總統川普與英國首相柏南首次會面時，曾批評這項協議「糟糕透頂」。

法新社報導，查哥斯群島（Chagos Islands）位於英國前殖民地模里西斯東北方約2000公里處，根據雙方去年5月達成的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用最大島狄耶戈加西亞（DiegoGarcia）。具戰略重要性的英美聯合軍事基地就位於狄耶戈加西亞。

川普抨擊英國擬將查哥斯群島主權移交模里西斯的計畫，稱此舉是「徹底軟弱的行為」，英國4月證實將暫停執行模里西斯政府與時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）達成的協議。

川普在協議簽署後曾表達支持，後來卻轉為強烈反對，痛批英國的計畫「極度愚蠢」。

川普今天與柏南（Andy Burnham）首次面對面會談時，再度抨擊這項協議。柏南7月接替施凱爾，進駐唐寧街10號（10 Downing Street）。

川普在紐約出席聯合國大會期間與柏南會面時表示，他認為柏南會重新考慮這項「糟糕的協議」，坐在川普身旁的柏南點頭稱是。

柏南稍後告訴媒體，英國將「努力」為這項棘手問題尋找解決方案，並表示他「有信心能與美國夥伴攜手找到解決辦法」。

英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）證實，英國「目前」不會支付每年至少1.2億英鎊（約1.59億美元）的租金，向模里西斯租回這座軍事基地。

施凱爾達成這項協議時主張，國際法律裁決已使英國對查哥斯群島的主權受人質疑，只有與模里西斯達成協議，才能確保英美兩國繼續使用這座基地。

川普 倫敦 英國

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