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北韓近日再發射飛彈 分析人士揭疑試射「改良型極音速武器」

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
法新社報導，南韓與日本指出，北韓20日從東岸發射兩枚短程彈道飛彈，並譴責此舉威脅區域和平與安全。 美聯社
法新社報導，南韓與日本指出，北韓20日從東岸發射兩枚短程彈道飛彈，並譴責此舉威脅區域和平與安全。 美聯社

分析人士今天告訴法新社，北韓疑似已測試一款可避開防禦飛彈、難以追蹤與攔截的極音速武器。

法新社報導，南韓日本指出，北韓20日從東岸發射兩枚短程彈道飛彈，並譴責此舉威脅區域和平與安全。

北韓方面並未公開說明武器型號，僅表示其飛彈總局已「成功試射新型武器」，展現「超現代國防科技」。

分析人士認為，這款武器看起來是北韓改良型極音速短程彈道飛彈「火星炮-11戊-1」（Hwasongpho-11Ma-1）。

位於首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）前校長梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社，該款極音速飛彈射程介於450至600公里，「設計上可在極短時間內打擊朝鮮半島上的關鍵軍事設施」。

北韓官媒公布的影像顯示，北韓領導人金正恩和女兒金主愛一同觀看武器試射畫面，畫面中顯示「火星炮-11戊-1型飛行軌道」的字樣。

根據北韓中央通信社（KCNA），金正恩本週警告，這款武器的進展將讓敵對勢力「頭痛不已，並遭受極其殘酷且無法避免的打擊」。

儘管長年遭到聯合國（UN）制裁，北韓仍將核武國家地位入法，其領導階層多次宣稱其核武庫是永久且不可逆的。

北韓除了有傳統盟邦中國支持，也獲得俄羅斯關鍵支援，使其更沒誘因與華府重啟外交對話。

脫北者出身的北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）告訴法新社：「北韓或許誇大自身能力，但顯然已達到能夠發射這種等級武器的程度。」

「我認為，這些試射與其說是為了提升自身軍事能力，不如說是在測試其國防工業生產的武器，以滿足俄羅斯的戰時需求。」

分析人士表示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北韓已成為克里姆林宮的重要盟友，派兵支援俄國作戰，以換取經濟利益及軍事技術。

位於首爾的南韓軍事問題研究院（Korea Institute forMilitary Affairs）高級研究員洪成杓（Hong Sung-pyo，音譯）表示，若此極音速武器用於攻擊南韓，將構成嚴重威脅。

他告訴法新社，一次成功試射不足以證明其能力，「不過，如果這種武器投入作戰，將會極難防禦」。

「因為它在飛行末段下降時會機動變換軌跡，使其比傳統彈道飛彈更難追蹤與攔截，尤其是在極音速飛行的情況下。」

北韓 南韓 脫北者 彈道飛彈 日本

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