菲律賓副總統彈劾案 參議院修改定罪門檻

菲律賓參議院彈劾庭今天表決推翻「16票定罪」規定，裁定副總統莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案的定罪門檻，應以表決時「具備法律及事實上參與能力」的參議員人數為計算基準。

參議院彈劾庭今天以13票贊成、1票反對，推翻彈劾庭庭長艾斯古德羅（Francis Escudero）於7月間作出的16票門檻裁定，改以實際參與彈劾程序的參議員人數為計算基準；有6名參議員因缺席未能參加這場門檻表決。

薩拉陣營律師表示，參議員在彈劾案審理中途修改定罪門檻，恐引發外界對程序合法性與正當性的質疑，不排除向最高法院尋求司法救濟。

薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）面對4項彈劾指控：濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富，正由參議院轉換而成的彈劾庭審理。

依據菲律賓憲法，彈劾案須獲參議院2/3席次以上同意才能定罪。菲律賓參議院共有24席，艾斯古德羅7月間解讀，2/3彈劾門檻應以全體參議員人數為基準，意即需要至少16票，才能將薩拉定罪。

但由於數名參議員陸續因不同理由，無法實質參與彈劾程序，法界人士開始辯論憲法中的「2/3」門檻，是指參議院全體席次的2/3，還是實際參與彈劾程序的參議員人數的2/3。

目前參與薩拉彈劾審判程序的參議員只有20人，其中13人屬多數黨、7人屬少數黨；少數黨參議員中包括總統小馬可仕的胞姊艾米．馬可仕（ImeeMarcos）。

4名無法參與審判程序的參議員包括：涉及「掃毒戰」遭國際刑事法院（ICC）通緝而藏匿的前警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）、因涉嫌貪污而遭關押的艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）和馬可利塔（Rodante Marcoleta），以及因健康因素出國「休養」的李加達（Loren Legarda）。

薩拉是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，與小馬可仕原為政治盟友，兩人於2022年搭檔競選總統及副總統分別勝選，後來兩家族因政治歧見決裂。

今年2月，薩拉表態將於2028年競選總統。她在彈劾案中只要有1項指控被定罪，即會被立即解除副總統職務，且可能永久失去擔任公職的資格。