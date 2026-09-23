厄多安聯大籲重建加薩、施壓以色列 批黑海商船遇襲不可接受

土耳其總統厄多安今天在聯合國大會表示，國際社會必須立即著手重建滿目瘡痍的加薩，並加強對以色列施壓；針對黑海商船近來頻遭攻擊，他也強調，這類攻擊令人「無法接受」。

法新社報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）說，「我們必須立即開始重建加薩（Gaza）」，並敦促各國領袖「對以色列施加更大壓力」。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動攻擊，引發以色列大規模軍事反擊以來，這片狹小的巴勒斯坦領土遭遇以色列無數次空襲；聯合國數據顯示，截至2025年10月，加薩有84%的建築物受損或遭到摧毀。

儘管以色列與哈瑪斯在美國總統川普斡旋下，於2025年10月達成停火與釋放人質協議，以色列仍持續發動空襲，並限制國際非政府組織將重建所需設備送進加薩，使重建工作至今尚未展開。

根據聯合國（UN）、世界銀行（World Bank）與歐洲聯盟（EU）4月發布的評估報告，加薩未來10年將需要714億美元的復甦與重建經費。

厄多安譴責加薩局勢時表示，任何心懷慈悲、同情與憐憫，且具有正義感和良知的人，都不可能對加薩正在發生的一切視若無睹。

他敦促尚未承認巴勒斯坦的國家重新檢視自身立場，並呼籲所有國家加強對以色列施壓，要求以色列結束加薩戰爭，他形容加薩是「我們這個時代最不人道、最令人羞恥的集中營」。

身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的土耳其一直是以色列和加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並指控以色列的攻擊構成種族滅絕。土耳其一再呼籲國際社會對以色列採取措施；以色列則否認種族滅絕指控。

厄多安今天還說，近期針對黑海（Black Sea）商船的攻擊，不論責任歸屬何方，都「令人無法接受」。

隨著俄烏衝突蔓延至黑海，近幾個月來，針對黑海商船的武裝攻擊持續增加，土耳其船隻經常淪為攻擊目標，安卡拉正積極推動衝突各方達成暫停這類攻擊的協議。

土耳其海事商會（IMEAK）表示，俄烏戰爭開打以來，已有226艘民用及商業船隻在黑海遭到攻擊，其中逾7成發生在今年。

業界消息人士表示，其中，自6月初以來，至少有27艘土耳其船隻遭到攻擊，造成4名土耳其公民死亡。

土耳其對這類攻擊日益感到不滿，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）指責有關各方「不分青紅皂白攻擊所有商船」。