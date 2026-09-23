李在明籲美放寬對北韓制裁 韓外交部：非核化3階段立場不變

南韓總統李在明目前正在訪問美國、墨西哥，針對李在明接受紐約時報專訪時籲美國放寬對北韓制裁，南韓外交部表示，李在明的受訪內容，再度說明了「暫停、縮減、廢除」基本3階段立場沒有改變。

南韓外交部今天召開外媒例行記者會，並簡報指出，外交部長趙顯於21日至今訪問美國紐約，出席第78屆聯合國大會；之後從今天至25日陪同總統李在明到墨西哥國是訪問，預計27日返回南韓。

紐約時報近期專訪李在明時，李在明呼籲美國放寬對北韓的制裁，換取北韓同意凍結核武計畫。對此外交部回應，李在明在採訪中談到朝鮮半島和平構想時，再次說明了在解決北韓核問題上「暫停、縮減、廢除」的基本3階段立場，「我們理解該採訪也是在這個層面上進行的」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前也在紐約與日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯會面，並發布聯合聲明，強調維持台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並反對任何單方面改變現狀的企圖。

對此外交部回應中央社記者表示，部長們強調了維持台灣海峽和平與穩定的重要性，「三位部長在此問題上達成一致意見，因此採納並發表這份聯合聲明」。

另外，南韓對美投資部分，據國會相關人士透露，首項計劃為在德州恩西納爾地區興建燃氣複循環發電廠，不過官方尚未證實。

外交部表示，韓美之間一直在各種不同契機下保持溝通，且雙方多次表明立場，將為盡快落實兩國元首去年達成的Joint Fact Sheet（共同說明資料）進行緊密溝通並共同努力。

李在明與美國總統川普今天在聯合國大會場邊進行30分鐘會談，外交部也表示，「據我們了解，這次會談同樣也討論了這些部分，如果對美投資計畫正式宣布，希望這能為加速相關協商發揮積極貢獻」。