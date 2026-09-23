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俄烏戰事延宕…北約高層示警普亭愈發肆無忌憚 誘使盟軍「過度反應」

中央社／ 愛沙尼亞首都塔林22日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 歐新社
俄羅斯總統普亭。 歐新社

北大西洋公約組織（NATO）駐歐洲副司令今天指出，隨著烏克蘭戰事延宕且企圖分化西方盟友，俄羅斯總統普亭正變得「愈發肆無忌憚、危險，且更願意冒險」。

英國皇家空軍上將史特林格（John Stringer）在愛沙尼亞一場安全會議上接受美聯社專訪。在此之前，部分歐洲領導人已示警，莫斯科當局計劃透過更大膽的攻擊來測試北約集體防衛條約，相關行徑已包含蓄意破壞與間諜活動。

史特林格（John Stringer）警告，北約成員國必須對當前這種「緊張不安的環境」有所警惕，並謹慎做出回應，因為普亭（Vladimir Putin）正試圖挑釁北約，企圖誘使盟軍做出「過度反應」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）上週表示，俄羅斯可能會以無人機或飛彈蓄意攻擊北約國家，事後再聲稱是意外。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此表示認同，並已要求政府擬定方案，保護關鍵基礎設施免遭潛在的無人機襲擊與網路攻擊。

其他歐洲官員則認為，來自俄羅斯的威脅固然嚴重，但呼籲各方保持冷靜。

一名匿名討論敏感安全事務的英國國防官員指出，英方的評估認為普亭並未尋求與北約發生直接衝突。

與俄羅斯接壤的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛官員，在多年來呼籲西方國家對莫斯科採取更強硬立場後，如今對局勢大幅升級的前景也轉趨審慎。

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）今天晚間在紐約出席聯合國大會場邊向一小群記者表示：「烏克蘭正在作戰，俄羅斯深陷烏克蘭戰場。」

他說：「我們沒有觀察到我國邊境附近有任何集結行動。從這點來看，我認為多數人都會認同，發生直接軍事攻擊的可能性並不準確。」

美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）駁斥俄羅斯可能正在測試這個跨大西洋軍事聯盟的擔憂。他昨天晚間在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）一場小組討論後向美聯社表示：「普亭不希望與北約爆發衝突。」

惠塔克指出，無人機侵入羅馬尼亞或波蘭等國，主要是電子戰造成的非蓄意結果，但他提到破壞等混合戰活動「更令人擔憂」。惠塔克同樣警告切勿「過度反應」，因為「我認為這正是我們對手想要或企盼的結果」。

自普亭揮軍入侵烏克蘭以來，歐洲國家已多次面臨俄羅斯無人機與數枚飛彈入侵，並面臨一系列俄羅斯秘密破壞行動。

追蹤這場破壞行動的美聯社互動地圖顯示，事態正持續升溫，相關事件從2025年3月的59起，大幅增加到210多起，涵蓋破壞公物、宣傳與影響力行動，乃至於縱火、蓄意破壞與網路攻擊。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在愛荷華州向美聯社表示，普亭「明白美國與歐洲完全緊密相連」。

呂特說：「我們必須確保自身做好準備、展現強大力量，而他也心知肚明。如果他做出任何愚蠢行為，他很清楚我們的反擊將會相當強硬。」

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