歹徒衝入南非民宅開火 11人罹難孕婦也難逃一劫

南非東部城市德班（Durban）的一個鎮區發生持槍歹徒衝入民宅的事件，造成11人罹難。

法新社報導，在南非，合法與非法槍枝都很氾濫，槍擊事件屢見不鮮，且多半與幫派鬥爭及非正式商家的同業競爭有關。

德班所在的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）首長努圖莉（Thamsanqa Ntuli）向法新社表示，包含1名孕婦在內的受害者們群聚於1處房舍之中，晚間11時前不久，持槍分子據報入內開槍。他補充，攻擊事件中有兩人倖存。

這起槍擊的動機尚不明朗。

當地電視台eNCA報導，歹徒曾將所有人強行帶入一個房間後開槍，還放火燒了一名受害者的汽車。

電視台引述當地居民表示：「這太震驚、太難過了。這些人都是和我一起長大的，我簡直不敢相信，就像電影一樣。」他說：「我在這裡住了一輩子，從未遇過這種事。」

人口約6200萬的南非，是全球謀殺率最高的國家之一，每天約有60人遭殺害。