川普會晤委內瑞拉代理總統羅德里格斯 聚焦能源投資

美國總統川普今晚在聯合國大會期間，與委內瑞拉代理總統羅德里格斯會面。這是自美軍今年1月突襲並逮捕當時的委內瑞拉總統馬杜洛以來，川普與羅德里格斯斯首次會面。

這場簡短會談在川普舉辦的招待會期間舉行，也是羅德里格斯（Delcy Rodriguez）就任委內瑞拉代理總統後首次訪問美國。她預計明天下午在聯合國大會（General Assembly）發表演說。

兩名熟悉委內瑞拉代表團的人士告訴路透社，代表團成員包括經濟副總統、石油部長以及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）官員，此行重點是讓委內瑞拉成為「值得投資的國家」。

羅德里格斯表示，這次會面是強化委內瑞拉與美國在能源、礦業及安全等領域關係的歷史性一步。

她在會談後透過通訊軟體Telegram表示：「委內瑞拉與美國擁有歷史性的關係，在這個新階段，我們被賦予透過對話來引導這段關係的責任。」

她還說，她的政府將推動外交，以實現「具體成果及委內瑞拉人民共同受益」的目標。

白宮官員指出，參與這次會面的美方人士包括川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及總統助理兼副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

川普目前與曾擔任馬杜洛（Nicolas Maduro）副總統的羅德里格斯已建立起工作關係。

不過批評人士表示，華府已將馬查多（Maria Corina Machado）領導的反對派邊緣化，轉而與臨時政府推動石油及投資協議。

去年底起流亡海外的馬查多團隊及媒體表示，過去數小時內，她曾3度嘗試搭乘海路及空路返回委內瑞拉，但均未成功。另有一小群委內瑞拉人在紐約舉行抗議，要求舉行選舉。

50多名揮舞委內瑞拉國旗、手持「沒有選票，就沒有石油」（No Vote, No Oil）及「換了面孔，同一個政權」（New Face, Same Regime）等標語的示威者，在聯合國總部外抗議羅德里格斯到訪。

許多人表示，希望川普敦促委內瑞拉舉行自由選舉。

川普在聯合國大會演說中稱馬杜洛為「非法獨裁者」，表示自馬杜洛遭捕後已有數百名政治犯獲釋，並將這次突襲視為美國捍衛其在西半球利益的證明。

川普還表示：「勝者取得戰利品。」他並稱美國上月與委內瑞拉簽署的石油協議「可能是有史以來最大的交易」，他曾表示希望有1000億美元投資流入委內瑞拉石油產業。

消息人士表示，羅德里格斯昨天抵達紐約時，她率領的代表團與美國官員、多邊金融機構及企業，已就能源、礦業及債務問題展開談判。