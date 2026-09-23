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李在明聯大晤川普 樂見韓美戰略投資獲重大進展

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓總統李在明（圖）與美國總統川普在聯合國大會場邊進行30分鐘會談，雙方對於兩國戰略投資計畫討論已取得「重大進展」均表示樂見。歐新社
南韓總統李在明（圖）與美國總統川普在聯合國大會場邊進行30分鐘會談，雙方對於兩國戰略投資計畫討論已取得「重大進展」均表示樂見。歐新社

南韓總統府今天表示，南韓總統李在明與美國總統川普在聯合國大會場邊進行30分鐘會談，雙方對於兩國戰略投資計畫討論已取得「重大進展」均表示樂見。

路透社報導，南韓產業通商資源部昨天在簡報中，向國會議員說明兩國3500億美元（約新台幣11兆600億元)投資方案的執行計畫，包括被列為潛在首批投資項目的德州天然氣發電廠計畫，以及對核能和阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫的潛在投資。

南韓國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）在簡報中表示：「兩國領袖對於雙邊戰略投資計畫討論已取得重大進展表示樂見。」

魏聖洛表示，在去年11月韓美峰會發表的聯合聲明基礎上，李在明與川普均同意深化合作，並就核燃料濃縮與再處理、核動力潛艦、造船業，以及美方將戰時作戰指揮權（OPCON）移交南韓等議題持續展開磋商。

魏聖洛說，川普也重申與北韓展開對話的意願，兩國領袖同意保持密切溝通，共同推動和平進程。

魏聖洛指出，李在明還表示，預計24日登場的川習會，對於南韓與中國關係在內的區域情勢發展相當重要，並期盼美中會談圓滿成功。

李在明今天稍早在聯合國大會演說中表示，首爾當局支持重啟與北韓對話的努力，致力建立持久和平機制，並爭取更廣泛的國際社會支持。

南韓總統府高階官員另向多家南韓媒體透露，李在明曾向川普表示，希望美方協助推動與北韓的接觸；川普不僅表示會這麼做，更提到他與北韓領導人金正恩維持良好關係，但目前並無跡象顯示雙方有任何具體接觸。

這名官員還表示，李在明與川普花了相當多時間討論戰時作戰指揮權移交議題，川普對首爾的立場有了更深入的理解。報導稱，美方強調須符合相關必要條件，並儘速完成移交程序。

這名官員進一步指出，南韓對美投資談判進展順利，成功為這場原先未在規劃中的元首峰會鋪路。

李在明 韓美 川普

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