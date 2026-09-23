教宗18年來首度正式訪法 將談AI風險與歐洲和平

天主教教宗良十四世25日將抵達法國展開4天國是訪問，這是2008年以來教宗首度正式訪法。良十四世除主持大型彌撒，預計將就神職人員性侵、AI風險及歐洲和平等議題發表談話。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）即將訪問法國，巴黎市中心已搭起巨型白色天篷迎接這位全球天主教領袖。他將在協和廣場（Place de laConcorde）及鄰近的香榭麗舍大道（Champs-Elysees）主持大型露天彌撒。

良十四世是首位美籍教宗，但祖母出生於法國。他在4天緊湊行程中，預計將在這個高度世俗化的天主教國家談及多項棘手議題，範圍涵蓋神職人員性侵、人工智慧（AI）風險，以及移民危機與歐洲和平等。

宗教地緣政治觀察站（Geopolitical Observatory of Religion）主任馬比耶（Francois Mabille）表示：「過去40到50年來，法國基本上一直是觀察天主教在西方民主國家發展的先進實驗室，至少就歐洲而言。」

馬比耶說：「從世代相傳的天主教信仰，轉變為建立在個人承諾之上的信仰，這種轉變可能正是教宗感興趣之處。」

教宗若望保祿二世（John Paul II）在1980年至2004年間曾8度走訪法國，教宗本篤十六世（Benedict XVI）則於2008年9月正式訪問過一次。

教宗方濟各（Francis）曾3度訪問法國，分別前往史特拉斯堡、馬賽及科西嘉，但均非正式的國是訪問。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日將於總統府艾里賽宮（Elysee palace）迎接良十四世，教宗接著會前往聯合國教科文組織（UNESCO）總部，外界預期他將就人工智慧發表談話。良十四世今年稍早曾呼籲解除AI武裝，防止AI主宰人類。

良十四世隨後將前往巴黎聖母院（Notre Dame）。這座歷史悠久的大教堂2019年遭祝融重創，2024年底重新開放時，時任教宗方濟各曾婉拒參加典禮。當時出席的貴賓，包括候任的美國總統川普與富豪馬斯克（Elon Musk）。

良十四世晚間將在巴黎郊外體育場與數萬名年輕天主教徒一同祈禱。翌日，他會先與移民會面，再於協和廣場主持下午的大型彌撒，這場活動已有約60萬人報名參加。

教宗第3天將前往西南小鎮露德（Lourdes）。天主教徒相信聖母瑪利亞1858年於當地岩洞顯現，指示貧苦農女貝娜黛特（Bernadette Soubirous）在此興建教堂。這個岩洞如今已成為信徒尋求療癒的朝聖點，良十四世將於岩洞附近主持週日彌撒。

教宗另外私下將與7名遭神職人員性侵的受害者會面，其中包括一名現年80歲、曾就讀附近天主教寄宿學校的校友。此校近年出現大規模肢體與性侵指控，引發外界關注。

教宗法國行的最後一站是在東北，他28日將於鄰近德國邊境的梅斯（Metz）主持彌撒，梅斯是法國少數仍由國家聘用神職人員的地區。

在跨大西洋關係緊張、俄羅斯入侵烏克蘭進入第5年之際，外界預期良十四世將發表有關歐洲和平的演說。法國總統府人士表示，歐盟各國元首與政府首長均已受邀。

教宗屆時也將與法國主要宗教代表會面，共同簽署和平宣言，代表們將來自天主教、新教、猶太教、伊斯蘭教、東正教及佛教。