日相高市首度會見澤倫斯基 強調繼續制裁俄國

日本首相高市早苗與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），今天在美國紐約的聯合國大會場邊舉行雙邊會談。她強調將與國際社會合作，繼續制裁侵略烏克蘭的俄羅斯。

日本TBS電視台報導，雙方今天舉行為時約20分鐘的會談。這是高市去年10月上任後，兩人首度面對面會晤。

高市在會談期間表示，「日本與烏克蘭同在。這個方針不會動搖。將與國際社會合作，持續支援烏克蘭以及制裁俄國」。她也強調，「為了儘早實現公正且永久性的和平，與各國合作支持烏克蘭相當重要」。

而澤倫斯基則在會中感謝日本的人道與能源支援，表明「我們絕對不會忘記」。

共同社報導，日本政要本月稍早接連訪問烏克蘭。日本眾議院議長森英介本月14日造訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭政府高層舉行會談，表態力挺基輔當局。

這是俄國2022年2月向烏克蘭揮軍後，首度有日本眾議院議長訪烏。

森英介與1995年成立的日本跨黨派國會議員團體「日本烏克蘭友好議員聯盟」有關，並從2011年起擔任該聯盟的會長，是日本政壇具代表性的「烏克蘭通」。

在森英介訪問基輔過後一週，日本在野黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎接著於本月21日造訪基輔，並與烏克蘭外交部高層及國會議員等政要會晤，表達支持烏克蘭的立場。

這是2022年俄烏戰爭爆發後，首度有日本在野黨黨魁訪烏。