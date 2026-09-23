美國務卿23日聯大場邊晤俄外長 俄烏戰事成焦點

美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）明天上午將在聯合國大會場邊會晤俄羅斯外長拉夫羅夫；烏克蘭總統澤倫斯基同日也將於聯大會中發表演說。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早告訴記者，若莫斯科同意，他已準備好停止攻擊俄羅斯能源設施，但他坦言不清楚莫斯科的立場，並期盼「美方能找到辦法…促成雙方展開某種形式的談判」。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，戰火持續延燒至今，美方近幾個月來試圖推動停戰的努力也陷入停滯。

與此同時，俄烏雙方近來均持續加劇遠程攻勢，鎖定目標範圍愈擴愈大，包括工廠、倉庫、能源與港口基礎設施等民用設施，以及航行於黑海（Black Sea）的船隻。

美國總統川普（Donald Trump）今天已在紐約會晤澤倫斯基。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週表示，即使展開任何潛在談判，俄方都不會停止在烏克蘭的軍事行動。他預計26日在聯合國大會發表演說。

川普去年初上任時曾矢言終結俄烏戰爭，但他上任20個月以來，這個目標仍遙不可及。