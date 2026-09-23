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日相高市早苗首場聯大演說 力挺國際刑事法院

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社 美國聯合通訊社
日本首相高市早苗。美聯社 美國聯合通訊社

日本首相高市早苗今天首度在聯合國大會演說，主張「戰後的日本作為和平國家，在解決任何衝突時都重視法治」。她提到國際刑事法院時表明「日本始終支持，也會持續派出法官」。

日本TBS電視台報導，高市與美國總統川普在聯合國大會場邊召開為時約35分鐘的日美領袖會談後，發表演講。這也是她上任後，首度在聯大演說。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市的演講，並未提及川普政府制裁國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子一事。

關於北韓綁架日本人問題，高市直言「至今仍有綁架受害者的自由被剝奪，家屬受苦仍是現在進行式的問題，也是攸關人命的問題」。她接著指出，「隨著綁架受害者及其家人逐漸年邁，必須盡快解決綁架問題」。

至於日本與北韓領袖會談，高市表態「我有對話以及採取具體行動的準備」。

她也在演講期間提到中東局勢，「日本正在彙整全面合作計畫，以強化中東海灣國家的經濟及能源供應韌性」，展現出日本為全球能源穩定供應努力的態度。

高市的演說也提到「聯合國憲章」之中，日本等國被列為敵國的「舊敵國條款」。高市主張「應儘速刪除。事關為聯合國各項工作做出重大貢獻的日本自尊與名譽，我鄭重強調這一點。」

高市 高市早苗 和平

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