馬來西亞馬六甲州議會解散迎選舉 納吉效應牽動安華執政信任

馬來西亞馬六甲州議會今天解散，州議員選戰即將展開；大馬智庫分析，這場選戰在前首相納吉獲有條件特赦後登場，將成檢驗他政治影響力能否轉化為實際選票的關鍵，也形同對首相安華的信任投票，牽動下屆國會大選前政黨談判。

馬來西亞最遲須於2028年2月舉行第16屆國會大選。從去年11月沙巴州議會選舉，到今年7月柔佛州、8月森美蘭州議會選舉，由安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）在選戰中接連受到嚴峻挑戰。

馬六甲州首席部長阿都拉勿夫（Ab Rauf Yusoh）昨天宣布，州議會今天解散，依法須在60天內舉行選舉，投票等相關日期由選舉委員會決定。一連串選舉也使安華政府持續面對下屆國會大選前的民意檢驗。

大馬團結政府包括「希望聯盟」、巫統主導的「國民陣線」（Barisan Nasional）等政治力量，其中希盟與國陣在聯邦層級維持合作，但在州層級仍存在選舉競合。

默迪卡民調中心資深研究員里扎爾（Rizal Hamdan）接受中央社記者訪問指出，安華即使領導團結政府，並不代表能在州層級選戰中獲得支持，希盟在柔佛州與森美蘭州選舉的挫敗，使其以「防守姿態」備戰馬六甲州議員選舉。

他認為，希盟目前最大的挑戰，是必須重新給選民一個願意再次投票支持的理由，也要說明執政績效，如僅訴求選民「其他選擇更差」，催票效應有限。

對於希盟與國陣的競合態勢，里扎爾分析，雙方都要維持團結政府穩定，但也強化各自在馬六甲州的政治地位，如今希盟正探討與土著團結黨（Bersatu）合作的可能性，但與國陣之間的合作並未明朗。

納吉因素則為這場選戰增添另一項變數。馬來西亞媒體Astro Awani引述民調機構ILHAM Centre執行長希索穆丁（Hisommudin Bakar）說法指出，納吉獲有條件特赦，為巫統及國陣注入一劑強心針，馬六甲州將是檢驗這股以納吉個人號召力為核心的浪潮能否轉化為選票的第一場選戰。

他認為，關鍵不只是鞏固巫統傳統支持者，也在於納吉的政治影響力能否進一步觸及年輕選民及尚未明確表態的選民；馬六甲州選舉結果也可能反映巫統與伊斯蘭黨在下屆國會大選前，是否重新調整政治合作關係。

另外，里扎爾也強調，納吉議題可能影響選民對政治的信任及投票意願，但選民同時也關心生活開銷、青年就業、房屋負擔及民意代表的地方服務。全國政治議題可能左右選舉氣氛，但屬於州政府治理表現與候選人素質，仍會影響選民最後的選擇。