快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

化解衝突 比利時與盧安達宣布復交

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導

比利時和盧安達今天表示，雙方已同意恢復外交關係，修復去年盧安達與其前殖民統治國比利時斷交所造成的裂痕。

法新社報導，比利時與盧安達外交部在聯合聲明中表示：「比利時王國與盧安達共和國於2026年9月22日共同決定恢復外交關係。為此，雙方駐對方國家的雙邊大使館將於近期重新開放。」

去年，比利時因批評盧安達在鄰國剛果民主共和國爆發的大規模攻勢中支持武裝團體M23，導致兩國關係惡化。

盧安達於2025年3月與比利時斷絕外交關係，並驅逐比利時外交官，指責這個歐洲國家在剛果民主共和國衝突期間「一再損害」盧安達的利益。

兩國在今天發布的聯合聲明中表示，恢復外交關係的決定「源於兩國外長近幾個月來舉行的一系列會談與非正式接觸，期間雙方本著建設性精神，化解許多分歧與誤解」。

聲明還指出：「比利時與盧安達重申致力於維持開放、坦率且透明的對話，並認為這對處理雙邊分歧，以及討論雙方在國際議題上的不同立場與尚待解決的歧見至關重要。」

盧安達外交部發布一張照片，顯示盧安達外交部長努杭吉瑞荷（Olivier Nduhungirehe）與比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）在紐約聯合國總部外握手。

努杭吉瑞荷在社群平台X發文表示：「在緊張局勢日益加劇的世界，能在體現多邊主義與跨越分歧對話的聯合國總部所在地紐約發出這項重要訊號，意義非凡。」

衝突 比利時 斷交

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳志中：與比利時交流動能良好 雙邊關係穩健發展

川習會前 美日韓誓言對抗經濟脅迫、重申挺台

王毅與德國外長通電話 籲堅持自由貿易、摒棄保護主義

川習會前 美日韓外長重申維護台海和平穩定

相關新聞

馬來西亞馬六甲州議會解散迎選舉 納吉效應牽動安華執政信任

馬來西亞馬六甲州議會今天解散，州議員選戰即將展開；大馬智庫分析，這場選戰在前首相納吉獲有條件特赦後登場，將成檢驗他政治影...

美國務卿23日聯大場邊晤俄外長 俄烏戰事成焦點

美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）明天上午將在聯合國大會場邊會晤俄羅斯外長拉夫羅夫；烏克蘭總統澤...

日相高市早苗首場聯大演說 力挺國際刑事法院

日本首相高市早苗今天首度在聯合國大會演說，主張「戰後的日本作為和平國家，在解決任何衝突時都重視法治」。她提到國際刑事法院...

普亭登爭議領土掀角力！90歲島民回鄉 日本不讓辦簽證

俄羅斯總統普亭8月首度造訪日俄爭議的北方四島，日本立即強烈抗議。對北海道根室的日本原島民來說，更急迫的卻是另一件事：故鄉明明就在幾公里外，他們已6年無法回去。過去數十年還能透過特殊制度返鄉掃墓，如今這條路中斷；想循一般方式登島，也不是辦張俄羅斯簽證那麼簡單。當原島民平均年齡已約90歲，這場拖了80多年的領土爭議，還剩多少時間？

跟千萬陌生人談離婚 社群打破禁忌「分享讓我不孤單」

社群媒體正興起一股「離婚抖音」現象，愈來愈多人，特別是女性，選擇在Instagram與TikTok公開分享離婚心路歷程。這種新風潮除了能幫助當事人擺脫孤立感、建立互助社群，也反映出社會對婚姻破裂的去汙名化。 離婚相關內容在社群平台受歡迎，是因為坦誠；但專家警告，這份坦誠對於正進行離婚訴訟的人來說，卻可能造成傷害。

澤倫斯基示警 俄擬對烏發動新一波大規模攻擊

俄烏戰爭邁入4年半，烏克蘭總統澤倫斯基今天公開表示，俄羅斯正籌劃對烏克蘭發動新一波大規模攻擊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。