化解衝突 比利時與盧安達宣布復交

比利時和盧安達今天表示，雙方已同意恢復外交關係，修復去年盧安達與其前殖民統治國比利時斷交所造成的裂痕。

法新社報導，比利時與盧安達外交部在聯合聲明中表示：「比利時王國與盧安達共和國於2026年9月22日共同決定恢復外交關係。為此，雙方駐對方國家的雙邊大使館將於近期重新開放。」

去年，比利時因批評盧安達在鄰國剛果民主共和國爆發的大規模攻勢中支持武裝團體M23，導致兩國關係惡化。

盧安達於2025年3月與比利時斷絕外交關係，並驅逐比利時外交官，指責這個歐洲國家在剛果民主共和國衝突期間「一再損害」盧安達的利益。

兩國在今天發布的聯合聲明中表示，恢復外交關係的決定「源於兩國外長近幾個月來舉行的一系列會談與非正式接觸，期間雙方本著建設性精神，化解許多分歧與誤解」。

聲明還指出：「比利時與盧安達重申致力於維持開放、坦率且透明的對話，並認為這對處理雙邊分歧，以及討論雙方在國際議題上的不同立場與尚待解決的歧見至關重要。」

盧安達外交部發布一張照片，顯示盧安達外交部長努杭吉瑞荷（Olivier Nduhungirehe）與比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）在紐約聯合國總部外握手。

努杭吉瑞荷在社群平台X發文表示：「在緊張局勢日益加劇的世界，能在體現多邊主義與跨越分歧對話的聯合國總部所在地紐約發出這項重要訊號，意義非凡。」