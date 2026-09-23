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澤倫斯基示警 俄擬對烏發動新一波大規模攻擊

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄烏戰爭邁入4年半，烏克蘭總統澤倫斯基今天公開表示，俄羅斯正籌劃對烏克蘭發動新一波大規模攻擊。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram上發文表示，他在聯合國大會場邊與英國首相柏南（Andy Burnham）會晤，強調烏克蘭正與盟友持續溝通，以爭取獲得新型防空系統。

澤倫斯基寫道：「目前已有情報顯示，俄羅斯正準備對烏克蘭發動新一波大規模攻擊。」

他表示，「當烏克蘭人每天都活在飛彈與無人機攻擊的威脅之下」，絕無可能討論放寬對俄羅斯的任何制裁措施。

俄軍長久以來慣於在夜間動用無人機與飛彈發動大規模空襲，但近幾週已改變戰術，改為全天候不間斷密集轟炸。

莫斯科近幾個月來部署了噴射動力無人機，這類無人機能在更高空飛行並避開防空系統，對企業、政府運作與一般民眾生活造成的干擾規模，創下俄烏開戰4年半以來的新高。

在紐約聯合國大會期間，澤倫斯基曾與美國總統川普（Donald Trump）討論結束戰爭的相關努力，包括雙方針對能源相關目標達成雙邊停火的可能性。

俄軍目前在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區緩步推進，但戰線已數月未見明顯變化；烏軍如今則對俄羅斯境內目標發動空襲，攻擊範圍遠至距烏克蘭邊境3000公里處，且多集中於石油設施。

澤倫斯基在紐約接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪時表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在這場戰爭中「既沒贏也沒輸」，但也絲毫未感受到必須直接談判結束衝突的壓力。

澤倫斯基說：「戰場情勢對普丁而言並不順利，他確實沒有獲勝，但也確實沒有輸，因為對他而言，人員傷亡並不算打輸…然而他的社會卻正在失去人民。」

澤倫斯基指出：「他並不覺得自己非停手不可。」

澤倫斯基 規模 烏克蘭

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