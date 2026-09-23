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高市早苗會川普35分鐘 日方未透露是否具體談台灣

中央社／ 東京23日專電
美國總統川普22日在聯合國大會期間會見日本首相高市早苗。美聯社
美國總統川普22日在聯合國大會期間會見日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗今天在紐約與美國總統川普舉行約35分鐘會談。適逢美中領袖峰會即將於24日登場，雙方就中國相關議題協調立場，並同意深化日美同盟及經濟安全合作。不過，日方官員並未透露雙方是否具體討論台灣議題。

產經新聞、日本電視台報導，高市在會談開場時表示，當前安全保障環境日益嚴峻，此時舉行日美峰會，「將向全世界展現日美同盟的穩固。」她也強調，兩國正在人工智慧（AI）、半導體及重要礦產等經濟安全領域深化合作。川普則表示，雙方「當然會討論」日中關係。

出席會談的日本內閣官房副長官尾崎正直會後表示，兩國領袖著眼於即將舉行的美中峰會，就包括經濟安全在內的中國相關議題交換意見，並同意持續緊密合作。至於雙方是否討論台灣議題，尾崎未透露細節。

尾崎指出，在美中峰會登場前兩天，日美能夠「在最佳時機展現同盟的穩固」，這也是此次會談「最重要的意義」。

川普預定24日在華盛頓與中國國家主席習近平舉行峰會，預料人工智慧、關稅及重要礦產供應鏈等將成為主要議題。日本警戒美中可能在尖端科技及稀土等領域繞過日本達成協議，也擔心美方可能為追求經濟成果，在台灣議題上對中國讓步。

自高市去年11月在國會就「台灣有事」發表答詢後，日中關係持續低迷；另一方面，美國則不斷與中國協商，試圖穩定雙邊關係。過去兩次日美峰會中，兩國領袖均確認「台灣海峽和平與穩定的重要性。」

會中，高市也提及川普政府將國際刑事法院（ICC）院長赤根智子列入制裁名單一事，並向川普說明日本重視「法治」、一貫支持ICC的立場。

尾崎表示，雙方就此進行了「坦率的意見交流」，但未透露高市是否直接要求美方解除制裁。

日本是ICC最大的會費出資國。美方宣布制裁後，高市最初僅表示「非常遺憾」，一度遭外界批評態度軟弱，之後才改口強調，美方措施與日本立場不相容，日方將嚴肅看待。

此外，外界關注川普是否會要求日本進一步提高防衛支出。尾崎表示，會談中美方並未提出增加防衛費的具體要求，也沒有提及任何數字。

川普政府之前要求包括日本在內的盟國強化自身防衛能力，減少對美軍的依賴，並主張將防衛支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%。日本政府則強調，將依自身判斷推動防衛能力建設，並配合年底修訂安全保障相關3文件，研議增加防衛費。

兩國領袖也討論國際金融情勢。這是繼去年10月川普訪日、今年3月高市訪美後，兩人第3度舉行面對面會談。

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