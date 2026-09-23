馬克宏聯大最後演說 斥責加薩局勢、反對AI僅由美中決定

法國總統馬克宏今天在聯合國大會演說中，直言加薩走廊局勢「令人羞愧」；在AI議題上，他反對僅由美國與中國決定一切，期許不願成為強權附庸的國家共同開發可共享的模型。

馬克宏（Emmanuel Macron）明年結束10年任期，這是他最後一次以總統身分在聯合國大會發表演說，長約半小時。

巴黎人報（Le Parisien）報導，他幾乎不加掩飾地批評美國總統川普和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），指出世界正「緩慢地分裂」，各國絕不能屈服於失敗主義。

在中東局勢上，馬克宏認為首要任務是重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），因為全球20%的油氣貿易經由這條水道運輸；他也主張尊重黎巴嫩的主權，當地很多南方村莊遭以色列國防軍摧毀，他說：「只有主權獨立的黎巴嫩能促使（什葉派武裝組織）真主黨（Hezbollah）放下武器。」

他還呼籲讓巴勒斯坦人獲得主權，稱「他們最基本的權利至今仍遭踐踏」，還說「有些人吹噓所謂的和平，但這種和平連一秒都沒有重新開啟人道救援的管道。」

他譴責加薩走廊（Gaza Strip）局勢「令我們所有人羞愧」，接著將矛頭指向約旦河西岸的以色列定居者的行為，認為他們的行為破壞了兩國解決方案。

馬克宏也談到人工智慧（AI），他反對僅由美國與中國決定一切，期許所有關注自身獨立、不願成為「世界兩大強權附庸」的主權國家共同開發一個可以共享的開源先進模型，「絕不能依賴任何一方」。

他呼籲各國抵抗「帝國主義回歸」和「叢林法則」，稱「我們的職責是與聯合國站在一起」。他也強調法國致力於重塑多邊行動的條件，以及有必要捍衛國際法和人道主義行動者，不能接受某些國家企圖建立「有罪不罰的新秩序」。

馬克宏說：「我們應在各地捍衛同樣的原則，並尊重（聯合國）憲章，也就是尊重這些民族的主權，而不是代替他們（做決定）。每當有些國家，有時甚至以國際秩序的名義，企圖代替人民去改變某個政權或制度，結果只會讓這些國家陷入更大的混亂。」報導提到，這番話似乎暗指美國發起的戰爭，贏得在場聽眾的掌聲。

談到俄羅斯與烏克蘭的戰爭時，馬克宏承諾法國將持續呼籲力挺烏克蘭人民對和平、安全、未來的合理訴求，主張俄烏之間展開有效談判，同時支持一項雙方暫停攻擊能源和民用基礎設施的倡議，並呼籲暫停在黑海發動攻擊，以便讓穀物運出，緩解一些國家的糧食安全問題。

在環境議題方面，他敦促各國不要偏離2015年簽署的巴黎氣候協定，「我和各位一樣聽到部分人心裡的疑慮，和一些人對科學的懷疑」，但「我們不能屈服於當下的宿命論」，他樂見明年1月針對海洋議題舉行聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）。