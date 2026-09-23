快訊

《康熙來了》停播10年！蔡康永證實與小S新節目「有在談」 開播時間曝光

監守自盜太頻繁 金管會首度出手「防行員挪用客戶資產」

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平將訪美 民團與民運人士集會表訴求

中央社／ 華盛頓22日專電

中國國家主席習近平明天訪問美國，華府主要幹道維安顯著提升。民間團體與民運人士計劃在多處發起示威集會，台僑團體也號召社群參與，表達台灣的訴求。

中國國家主席習近平將於23至25日對美進行國是訪問，西藏、維族、法輪功、香港與台僑，及中國在美民運人士、人權組織等團體與個人，計劃在習訪美期間發起示威集會。

習近平及夫人彭麗媛預計美東時間23日下午抵達華盛頓近郊安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），24日除了接待儀式、元首峰會及官員會議外，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也將接待彭麗媛參觀亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。

美中第一家庭夫婦25日上午將到訪美國國家檔案局（National Archives），今年為美國250年國慶，美方將介紹美國建國歷史及雙方關係發展。

中國訪團在華府的活動集中在白宮與國會山莊之間的賓夕法尼亞大道，及國家廣場（National Mall）區域的博物館，特勤人員與華府警力明顯提升維安。

賓夕法尼亞大道往白宮方向21日起已架起圍欄，示威團體計劃在活動場館附近發起集會，部分團體將遊行至白宮附近，抗議習近平及中共獨裁專制，壓制人民自由。

台僑團體將表達台灣不是中國的一部分、停止打壓台灣國際參與及台灣未來由台灣人民決定等訴求。

習近平 訪美 彭麗媛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習二會3天行程曝光！川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

罕見熱情？梅蘭妮亞1稿喊8次習近平「閣下」

川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

川習會前 抗議人士華府懸掛反中國政府標語

相關新聞

傳恐向川普重提817公報 習近平將施壓對台軍售

路透廿二日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

川習會前先卡位！高市與川普閉門會談35分鐘 協調對中政策

中國大陸國家主席習近平23日將抵達華府，進行11年來首次國是訪問。日本首相高市早苗則在前一天與美國總統川普在聯合國大會場邊會面，以展現美日兩國堅實關係。

川習會前 美日韓外長重申維護台海和平穩定

川習二會在即，外界關注台灣問題將成雙方會面的焦點，美日韓三國外長在川習會前發表聯合聲明力挺台灣，重申維護台海和平穩定、反對片面改變現狀，並支持台灣有意義參與國際組織。總統府昨（22）日表達歡迎與感謝。

紐時分析美中領導人政治環境 川普有兩個顧慮、習近平操作空間大

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府會面。《紐約時報》22日分析，兩人面臨的政治環境不同：川普受到11月期中選舉及美伊戰爭牽制，習近平則準備延續執政，政策操作空間相對較大。

習近平傳將促停止對台軍售案 訪美期間可能援引「817公報」逼川普不交付武器

川習二會即將登場，台灣問題與美國對台軍售料成雙方交鋒焦點。路透引述知情人士報導，大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美國依1982年「817公報」停止對台軍售及交付台灣已採購武器，並可能在參訪美國國家檔案館時提出相關主張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。