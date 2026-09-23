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廖志賢投書巴西媒體 籲支持台灣參與聯合國

中央社／ 聖保羅22日專電

巴西主流媒體「時代報」（O Tempo）今天刊登駐巴西代表廖志賢投書，指出聯合國年度大會登場之際，台灣2350萬人民仍被排除在聯合國體系之外，聯合國的歧視性作法不僅違背憲章精神，也削弱其強調的包容性與普遍性。

根據駐巴西代表處資料，廖志賢在文中說，台灣無法加入聯合國的最大障礙，來自中國多年來對1971年聯合國第2758號決議的錯誤解讀，並誤導國際社會。事實上，該決議僅處理「中國代表權」問題，並未聲明台灣是中國的一部分，也未授權中國在聯合國體系中代表台灣。

他強調，台灣在人工智慧產業發展及全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，台灣海峽更是重要的國際航道，安全與穩定對全球經濟至關重要。儘管巴西與台灣地理相距遙遠，雙方同樣珍惜和平與穩定，他呼籲巴西友人支持台灣有意義地參與聯合國，並共同維護台海和平。

廖志賢指出，國際社會應尋求適當方式，讓台灣能參與國際體系，為全球進步、合作與繁榮作出更多貢獻。他強調，任何人都不應被排除在外，台灣有權承擔全球責任並因應共同挑戰。

這篇投書除刊登於「時代報」，更獲巴西共19家媒體報導，引起各界普遍關注與廣泛迴響，凸顯台灣議題在拉美地區的能見度逐步提升。

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