美智庫推演俄國攻擊愛沙尼亞情境 強調北約防衛重要性

美國智庫「戰爭研究所」21日發布一份分析，提出俄羅斯可能對愛沙尼亞發動攻擊、藉此測試北大西洋公約組織是否會依第5條款啟動集體防禦機制。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）分析指出，俄羅斯可能在不發動全面入侵的情況下，對愛沙尼亞邊境小鎮納爾瓦（Narva）進行小規模行動，以測試北約是否會依第5條款啟動集體防禦機制。

不過，ISW報告作者強調，此一情境僅為分析工具，並不代表俄方已有具體行動計畫。

根據該情境，潛伏於納爾瓦的俄方人員可能占領包括納爾瓦博物館與市政府大樓等關鍵設施，並宣布成立所謂「納爾瓦人民共和國」。隨後，莫斯科可能以保護當地俄羅斯公民為由，並運用部署在俄羅斯境內的無人機，攻擊試圖奪回據點的愛沙尼亞部隊。

報告指出，俄方不一定會在邊境集結大規模傳統兵力，而可能仰賴戰術無人機、電子戰以及少量特種部隊。ISW分析，俄方大量使用第一人稱視角無人機，可能使愛沙尼亞及其盟軍在納爾瓦周邊行動與增援面臨困難。

ISW指出，相關行動的更廣泛目標，可能在於製造北約內部政治壓力，並測試其集體防禦條款的可信度。俄羅斯也可能將事件描述為愛沙尼亞內部衝突，以增加北約成員國在回應上的協調難度。

報告認為，在俄羅斯持續投入對烏克蘭戰事之際，對北約成員國發動全面入侵的可能性仍不高，但北約應為此類低於觸發大規模軍事回應門檻的小規模行動預作準備。

ISW建議，北約成員應加強無人機與反制無人機能力、電子戰等可迅速部署至東部邊境的系統，以提升嚇阻效果。同時，報告強調，美國對歐洲盟友的防衛承諾須維持明確，否則可能提高莫斯科測試北約決心的誘因。