美F-16戰機墜毀德國美軍基地 飛行員彈射逃生

美國空軍和德國地方當局表示，美國一架F-16戰機今天墜毀於德國西部1座美國空軍基地，飛行員在彈射逃生途中受傷，正在接受醫療照護。

法新社報導，官方發布聲明稿表示，這架F-16戰隼（Fighting Falcon）戰機於當地時間下午2時30分（台灣時間22日晚間8時30分）墜毀於萊茵-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）。

聲明指出：「飛行員安全彈射逃生，現正接受醫療照護」，並補充說緊急救援人員已趕赴現場處理事故。當地民政局處證實有1人受傷。

美方官員表示正在調查這起事件。

史班達勒姆空軍基地是美國空軍第52戰鬥機聯隊（U.S. Air Force 52nd Fighter Wing）的駐地，該聯隊主要支援北大西洋公約組織（NATO）在歐洲和其他地區的行動。