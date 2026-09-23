川普：美國與伊朗官員會談具有成效

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國與伊朗官員在紐約的會談具有成效。在中東戰事推升燃料價格大漲之際，川普表示他支持對美國柴油實施出口禁令。

法新社報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在紐約會面時，被記者詢及能源價格議題，川普回應說：「我也呼籲這麼做。我說過別再出口柴油。我們生產很多柴油。（限制出口）可能對一般車輛用油造成一些影響。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也出席了紐約的會談，他表示華府正評估「以目前整體煉油能力來看，這是否可行，以及全面或部分（出口）禁令是否能奏效」。

川普還說，美國與伊朗官員在聯合國大會場邊舉行的會談「具有成效」，幾個小時前他才揚言說，若伊朗不達成協議結束戰爭，美方將對伊朗施加毀滅性打擊。

川普告訴媒體：「他們舉行了一場非常好的會議、極具成效的會議」，並補充說這個場邊會談長達3小時。「他們已敲定未來不久再舉行一次會談。」