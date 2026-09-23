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川普聯大演說：美文件改稱AI為超級智慧 無意約束發展

中央社／ 華盛頓22日專電

人工智慧（AI）成為全球熱門議題之際，美國總統川普今天在聯合國大會發表演說表示，美國拒絕任何試圖建立全球化體系以掌控AI的企圖，且所有美國文件中的AI將更名為「超級智慧」（super intelligence, SI），以反映其驚人力量。

川普（Donald Trump）今天在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會發表演說，談及伊朗、俄烏戰爭、格陵蘭及人工智慧等多項議題。

川普表示，美國完全拒絕任何試圖建立全球化體系以掌控AI的企圖。人工（artificial）這個詞讓智慧聽起來像是假的，但「它不是假的，它其實很驚人，我們必須小心」。

他說：「從這一刻起，美國所有的文件，且希望全世界的文件，都將改用更準確的『超級』（super）一詞來取代『人工』。」

川普表示，每一項重大新科技都會帶來挑戰，「超級智慧也不例外」。

他還說，「誰贏得超級智慧，就是贏家」，美國目前遙遙領先中國和其他人，「我們會保持這種優勢」。

川普表示，「我們只會鼓勵超級智慧…不是加以約束」。美國會透過司法部密切關注相關發展，將以安全且負責任的方式保持在超級智慧領域的領先地位。

美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，超級智慧已被定義為一種超越人類智慧的人工智慧形式。它是許多前沿AI企業的終極目標，而對於示警AI對人類構成威脅的人士來說，這也是最大的擔憂。

川普發表這番言論的時機正值研究人員近期接連對AI安全性提出強烈警告之際。這些擔憂加劇了華府是否應對AI技術進行監管的討論；川普主張減少監管，以確保美國在AI競賽中保持領先中國。

中國國家主席習近平24日將造訪白宮，與川普舉行雙邊會，人工智慧預計將是會談焦點之一。

川普 文件 聯合國

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