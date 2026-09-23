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高市早苗紐約會川普 美中峰會前協調對中認知

中央社／ 東京23日專電

日本首相高市早苗今天在紐約與美國總統川普舉行會談，這也是兩人自今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。

由於美中領袖會談預計24日登場，雙方也針對中國及亞洲安全情勢交換意見。

FNN報導，川普在會談一開始表示，能夠在紐約與日本首相同席「感到非常榮幸」，並透露自己一直關注高市的支持率。

他稱讚高市取得「非常出色的成績」，並表示高市未來將以極為優秀的日本首相「在歷史上留名」，同時以「強悍、聰明」（tough and smart）形容高市。

高市則強調，在亞洲安全保障環境日益嚴峻之際，兩人在聯合國總部舉行領袖會談，本身就具有向國際社會展現日美同盟緊密關係的意義。

除了安全議題之外，高市也提到人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦物等領域，強調日美正在持續推進經濟安全保障合作。

高市同時向川普說明日前日本內閣改組情況。她表示，這次改組幅度相當大，18名閣員中有10人更換，但向美方強調，美國政府主要對口的日方官員均獲留任。

高市並點名外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、經濟產業大臣赤澤亮正及防衛大臣小泉進次郎，表示希望今後進一步深化日美政策負責人之間的關係，持續鞏固日美同盟。

高市早苗 川普 紐約

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