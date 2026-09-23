川普與格陵蘭、丹麥簽協議 力求化解北極僵局

美國總統川普與格陵蘭和丹麥領導人今天簽署一項協議，允許美國在格陵蘭擴大軍事存在，並有望解決這座具備戰略地位且礦產豐富的島嶼所引發的僵局。

路透社報導，這項協議是在川普前往紐約參加聯合國大會期間簽署，但未達到川普先前的訴求，即要求將格陵蘭納為美國領土，以遏制俄羅斯與中國在北極地區日益增強的勢力。

不過，這項協議允許美國在這片冰雪覆蓋的領土擴大軍事存在，這是在格陵蘭領袖反對美國完全接管的情況下所提出的選項。

在舉行簽署儀式前，川普向聚集聯合國的各國領袖發表演說時表示，這項協議賦予美國「對那塊領土安全與所有其他需求的永久控制權」。

川普說：「絕不允許任何的美國對手再次在格陵蘭建立軍事存在，或在未經我們明確書面批准的情況下，在那進行敏感投資。」

川普是在發表聯合國演說後的三方儀式上，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）簽署協議。

佛瑞德里克森稱這是一項可以「永久持續」的協議，並表示這凸顯了北大西洋公約組織（NATO）聯盟的重要性，同時也尊重格陵蘭人民自決的權利。

法新社報導，佛瑞德里克森在簽署協議前曾表示：「總統先生，您一直非常明確地表示，您不希望對手靠得太近。」

她補充說：「我完全同意，有了這項協議，他們將無法靠近。」佛瑞德里克森指出，將不允許對手在這塊領土獲得控制權或重大影響力。

格陵蘭總理尼爾森表示，格陵蘭對北美安全與跨大西洋安全至關重要，「這項協議反映出我們理解我們的責任，並將採取相應行動」。