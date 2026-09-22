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習近平將要求川普停止軍售？學者：北京加壓背後有若干政治目的

川普在聯合國大會上除了伊朗 還說了什麼?

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，這是他去年重返白宮後第二度站上這座講台。 法新社
美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，這是他去年重返白宮後第二度站上這座講台。 法新社

美國總統川普22日登上聯合國大會講台，談到與伊朗的戰爭時說，他認為伊朗會在期中選舉後立即達成協議，「因為他們沒有理由不這麼做」。

儘管燃料價格大漲，國內民怨高漲，川普一開頭仍堅稱，「全世界都羨慕我們的經濟，美國軍隊是世界上最強大的軍隊，我們的能源正在推動全球發展。自本人就任以來，美國新增了超過100萬個工作機會，國內貧窮率降至歷史最低。」

美國媒體忍不住譏諷：這根本是國情咨文演說。

為自己辯護向來是川普最擅長的行為。他堅稱自己經歷了一系列艱難但必要的選擇，他把自己塑造成一名行動派，稱自己締造了和平、直接面對威脅，並運用權力「讓美國成為世界上最強大的國家」。儘管中東戰火未止，川普仍主張，他動用美國軍力和外交壓力，已經為美國民眾帶來成果。 

 他說：「別人只是在談論，而我採取了行動」，「別人討論和平，而我締造了和平；別人無視威脅，而我直接面對威脅。」   

關於各界更重視的伊朗問題，川普說道：「我必須作出一個決定：是否要與伊朗達成一項協議，讓他們重建，把他們的國家建設成一個比過去任何時候都偉大得多的國家？」「或者是說，我該摧毀這個伊斯蘭共和國，而且迅速動手，再也不給他們殺戮人民、摧毀國家的機會？我要不要把他們推入地獄，讓他們沒有生還機會，也沒有希望可成就未來偉大或延續後代？」

川普強調，期中選舉後的協議，將使油價大跌至戰前水準以下，美國海軍最近已護送「超過10億桶石油」，離開荷莫茲海峽。 

關於人工智慧（AI），川普表示，美國反對任何試圖建立「全球主義者的控管陰謀」來控制AI的作法。他堅稱美國將保持「謹慎」，並透過司法部密切監控AI的發展，司法部和其他執法機構「如有必要，會出手加以約束」，但不會因此扼殺產業成長。

川普說，美國將鼓勵安全、負責任地發展AI。

伊朗 川普 聯合國

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