聽新聞
0:00 / 0:00

呼籲川普 李在明：放寬北韓制裁換凍結核武

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。歐新社
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。歐新社

南韓總統李在明接受紐約時報專訪表示，美國總統川普應放寬對北韓的制裁，交換平壤凍結核武及洲際彈道飛彈計畫。這番談話，打破南韓數十年來對北韓政策，不再堅持北韓必須先放棄核武。

李在明預計美東時間廿二日出席紐約聯合國大會發表演說，向國際社會表達他對朝鮮半島和平的願景。他十八日接受紐時專訪於廿一日刊出，他表示：「我認為，反正制裁效果也不是特別顯著，換取北韓停止進一步發展核武與洲際彈道飛彈技術，具有相當大的價值。」

他坦言，這樣的交易或許令人難以接受，但除了外交別無選擇，若在目前情況仍堅持以北韓完全無核化為目標，「保證最後什麼都做不到」。

按照李在明的構想，第一步應先凍結北韓核武計畫，再透過相互提供誘因與讓步逐步建立互信，最終說服平壤削減核武庫存。他警告，北韓核武能力仍在快速擴張，南韓估計平壤目前每年可能新增十至廿枚核武；一旦金正恩認為手中核武與飛彈已足以確保政權生存，甚至可能為了賺錢向外輸出，「那會是非常危險的時刻」。

分析人士指出，北韓領導人金正恩派兵並提供武器支援俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國與中國重新將北韓視為戰略夥伴；在中俄支持及經濟重新成長之下，金正恩已不像川普第一任期時迫切需要與美國達成協議。

不過，李在明仍把希望寄託在川普身上，認為川普是唯一有能力把金正恩重新拉回談判桌的領導人。南韓官員認為，若要推動金正恩正式結束韓戰並簽署和平條約、實現美朝關係正常化，川普可能是最佳機會。

李在明也希望利用川普對金正恩的興趣，促成停滯已久的美朝談判重新啟動，進而降低朝鮮半島緊張局勢。

北韓近年炸毀連接兩韓的道路與鐵路，並在邊境增設雷區等障礙；兩韓溝通管道中斷，讓首爾失去川普第一任期時居中斡旋的角色。當年南韓曾協助促成川普與金正恩三度會面，但最終仍未能就北韓無核化達成協議。

不過，南韓智庫「世宗研究所」資深分析師鄭成長認為，川普可能更有興趣與金正恩打造一場引人矚目的外交事件，例如突然造訪平壤，以轉移外界對伊朗戰爭的注意力；而實現朝鮮半島持久和平，未必是金正恩優先目標。

北韓 李在明 核武

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李在明籲美鬆綁對北韓制裁 換取凍結核武計畫

國際小學堂／川普向北韓示好 美韓同盟鬆動

國際小學堂／半島外交 南韓憂被邊緣化

金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊

相關新聞

公開威脅 川普：未達協議就消滅伊朗

美國總統川普廿二日在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論發表演說，為美國攻打伊朗辯護，他表示若無法與伊朗達成協議就要消滅伊朗，還表示會在十一月美國期中選舉過後立即和伊朗達成協議。

陸正副主席 罕見同時赴美

在大陸國家主席習近平本月廿三日至廿五日訪美之際，大陸外交部昨宣布，大陸國家副主席韓正將於廿四日至廿六日赴紐約出席第八十一屆聯合國大會一般性辯論，兩人行程將有兩天重疊。

呼籲川普 李在明：放寬北韓制裁換凍結核武

南韓總統李在明接受紐約時報專訪表示，美國總統川普應放寬對北韓的制裁，交換平壤凍結核武及洲際彈道飛彈計畫。這番談話，打破南韓數十年來對北韓政策，不再堅持北韓必須先放棄核武。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。